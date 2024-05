El nombre de Jason Momoa y Adria Arjona obtuvieron interés a nivel internacional el pasado 20 de mayo luego de que se especulara que los actores habían empezado una relación amorosa.

Sin embargo, fue este 22 de mayo que medios internacionales habrían confirmado el vínculo amoroso que existe entre el actor que interpreta a Aquaman y la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

El medio de entretenimiento TMZ informó este miércoles que Momoa y Arjona habrían tenido una cita en la ciudad de Nashville, en EE. UU.

TMZ afirma que Jason Momoa, antes de salir con Arjona, se presentó con su banda de música llamada OOF TATATÁ frente a un grupo de personas en Cannery Hall.

"Después del concierto, Jason, Adria y los miembros de la banda decidieron ir a pasar el rato en Robert's Western World", afirma TMZ.

