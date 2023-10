El “blooper” de Bad Bunny con el que hizo reír durante la gala de Premios Billboard de la Música Latina 2023

Aun así, el número más aplaudido de la noche fue su presentación, que marcó su retorno a unos premios en español, después de cuatro años de ausencia.

Moscow Mule, Tití me preguntó, La neverita, Me porto bonito y Where She Goes, formaron parte de un popurrí, antes de que interpretara su reciente sencillo Un preview.

Se prende el escenario de #Billboards2023 con este remix de #BadBunny 🎶🔥 ¿Cuál es tu canción favorita del Conejo Malo? 🐰👇 pic.twitter.com/nu7KhSbcob — Premios Billboard (@LatinBillboards) October 6, 2023

Antes de su presentación, Bad Bunny, quien sí consiguió el codiciado premio de Billboard 200 Artista del año, se subió al escenario en calcetines. “Me vine corriendo porque me estaba cambiando, pero quería agradecerles el apoyo que siempre me han dado. Yo hago música porque los amo y porque me gusta lo que hago. Gracias”, expresó.

✨ @sanbenito y se lleva EL GLOBAL 200 CANCIÓN LATINA DEL AÑO en Bilbboards2023! 🎵🔥 pic.twitter.com/dg6ioeaMaB — Premios Billboard (@LatinBillboards) October 6, 2023

