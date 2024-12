El cantante británico Elton John confiesa que ha perdido la vista y no podrá ver su nuevo musical

Uno de los artistas musicales más exitosos de la historia, el cantante británico Elton John, admitió públicamente que ha perdido la vista y no podrá ver su nuevo musical basado en la novela estadounidense del 2003, El Diablo viste a la Moda, que se popularizó aún más con la adaptación cinematográfica de Anne Hathaway en el 2006.

La gala de estreno del musical se llevó a cabo durante la noche del pasado domingo 1 de diciembre en Pinner, Reino Unido, y fue ahí cuando el compositor le confesó a la audiencia que a sus 77 años practicamente se había quedado sin la capacidad de ver debido a una infección en sus ojos, pero a pesar de eso, había disfrutado la función.

"Lastimosamente no pude venir a muchas de las prácticas, ya que, como algunos de ustedes ya saben, prácticamente he perdido la visión, por lo que me ha costado mucho poder ver el musical. Sin embargo, me encanta escuchar la música del espectáculo y hoy ha sonado muy bien. Lo he disfrutado", comentó el músico de rock y pop británico.

De acuerdo con el esposo de Elton John, el productor de cine canadiense David Furnish, el pianista británico se está curando pero se encuentra en un proceso de curación "extremadamente lento" y aún se desconoce el tiempo exacto que deberá pasar para que la estrella musical logre recuperar por completo la visión en sus ojos afectados.

Elton John en la música moderna

La última actuación de Elton John se produjo en enero del 2023, durante el festival de artes escénicas contemporáneas en Glastonbury, Inglaterra, conocido internacionalmente por las presentaciones de música contemporánea y también por la danza, comedia, teatro, circo y otros tipos de artes interesantes.

El intérprete de los éxitos como Cold Heart, I'm Still Standing, Rocket Man, Your Song y Don't Go Breaking My Heart, le agradeció enormemente al equipo médico que se encuentra con él las 24 horas del día. Además, le aseguró al público que la familia ha sido "su roca" durante estos momentos y que se siente positivo sobre el progreso de recuperación.

Se especula que el compositor británico no volverá a cantar en un escenario, tras haber concluido con su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road Tour, que cerró en la ciudad de Estocolmo, Suecia, en diciembre de 2022. No obstante, los seguidores de Hercules, como se le conoce en Inglaterra, esperan su regreso próximamente.

En octubre de 2024, Elton John estrenó un documental sobre su carrera en el que habla sobre los más de 300 millones de discos que logró vender a lo largo de seis décadas; sin embargo, al final del audiovisual Never Too Late, el cantante británico le confesó a sus fanáticos que se encontraba en los últimos momentos de su vida.

Elton John ganó cinco premios Grammy, cinco premios Brit por su contribución a la cultura británica, dos Globos de Oro, un Tony, un Emmy, un "Disney Legends", dos Óscares y un Premio Kennedy, además de formar parte de la famosa lista de los EGOT, junto con los otros 17 ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

En el 2005 fue ubicado en la casilla número 49 de la lista sobre los "100 músicos más influyentes de la era del rock" y posteriormente, en el 2013, la revista estadounidense especializada en información sobre la industria musical, Billboard, lo nombró el tercer aritsta de mayor éxito de todos los tiempos, solo por detrás de Madonna y los Beatles.