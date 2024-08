El 20 de agosto se llevó a cabo la première en Guatemala del documental El Caso Sperisen - Una vergúenza judicial, producción guatemalteca y suiza que narra parte de los años más recientes en la vida de Erwin Sperisen, ex director de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) quien fungió desde 2004 hasta 2007.

La pieza audiovisual, dirigida por el uruguayo Daniel Eguren, toma como contexto lo ocurrido en septiembre de 2006 cuando Sperisen integró la operación Pavo Real, cuyo objetivo era recuperar el control de la Granja Penal Pavón por parte de varios reos organizados.

Aquel hecho, ocurrido el 25 de abril de 2006 terminó siendo reconocido de forma mediática por la magnitud de la intervención en el centro penal y porque dejó como saldo la muerte de siete reos.

De acuerdo con declaraciones de Sperisen, luego de esta operación él y su familia empezaron a recibir amenazas y sufrió varios intentos de atentado, así como de secuestros y extorsiones.

Estos hechos llevaron a que el exfuncionario se mudara a Suiza en 2007. Antes de partir, Sperisen había decidido enviar a su esposa e hijos al mismo país. A finales de 2010, estando en Europa, Erwin fue arrestado por la muerte de los siete reos en Pavón y de esa cuenta empezó un juicio en su contra que se prolongó por más de 12 años, incluyendo su aprisionamiento.

El documental El Caso Sperisen sigue esta historia e incluye entrevistas con la esposa y los tres hijos de Sperisen, así como con los abogados del exfuncionario, abogados internacionalistas, diputados suizos, un reportero latino, el guatemalteco Javier Figueroa (otro de los exfuncionarios implicados en la operación Pavo Real), el abogado de Figueroa y el hijo de este último.

Desafíos de la producción

Según mencionó el director Daniel Eguren luego del estreno en Guatemala, la producción del documental fue un reto, ya que la idea surgió apenas en octubre de 2023, después de que él se enterara del caso.

Fue así como su equipo -formado por menos de 10 personas- abarcó 12 años de historia en tan solo ocho meses de producción. "Una vez que me entero de la historia, me comunico con Sperisen y cuando él me cuenta los detalles, me parecen totalmente surrealistas", contó Eguren.

La realización del documental involucró un viaje a Suiza y Austria a finales de 2023, donde Eguren y su equipo recogieron testimonios clave en solo 15 días. Este viaje incluyó una semana en Suiza, donde Sperisen residía y una semana en Austria, donde se había llevado a cabo el juicio de Javier Figueroa.

Eguren también contó que uno de los momentos cruciales durante la grabación fue cuando, durante el último día en Suiza, Sperisen recibió una llamada de sus abogados informándole que el Tribunal Federal Suizo había decidido realizar un nuevo juicio, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo declarara inocente.

El acelerado proceso de producción continuó hasta finales de mayo de 2024, cuando Eguren y su equipo lograron completar el documental, anticipándose a un juicio que inicialmente se esperaba para junio. Ahora, el mismo juicio será realizado en septiembre de 2024.

Según apuntó el director de la producción, luego de su estreno en Guatemala, el documental busca captar el interés de audiencias más amplias.

"El gran reto de los realizadores hoy en día es hacer productos que sean interesantes, que sean profundos, pero que sean entretenidos", señaló Eguren.

El documental se estrenará en salas de Guatemala el 29 de agosto y en el canal suizo Léman Bleu el 23 de agosto.