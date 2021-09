El conmovedor mensaje de Vicente Fernández durante su concierto de despedida en el que habló de su muerte

Debido a ello el cantante tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia que le provocó un deterioro respiratorio y tuvo que ser conectado a respiración artificial y en consecuencia sedado completamente para facilitar su recuperación.

Además, Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y que puede llegar a producir una parálisis, que no tiene nada que ver con la caída, de acuerdo con declaraciones de su familia.

Pero aquel 16 de abril de 2016, Vicente Fernández interrumpió por unos minutos su intervención musical y emitió un emotivo mensaje en el reveló lo que le gustaría llevarse a la tumba el día de su muerte.

La intervención del cantante empieza en el minuto 3.16 y dice: “Yo siempre he creído que en este mundo habemos dos clases de gentes: los ricos muy pobres y los pobres muy ricos, porque el dinero es tan vulgar y tan corriente y gracias a Dios y a todos ustedes hasta un ignorante como yo ha llegado a tenerlo en la vida”.

Prosiguió diciendo que “hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la cabeza para que lo hagan, y eso precisamente es lo único que a mi me gustaría dejarles de herencia a mis hijos, para que el día en que Dios me recoja digan con humildad, nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios, uno trabajar mucho mucho para darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia, y otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida: su presencia, su cariño, su respeto y sus aplausos”.

Posteriormente a ese mensaje “El Charro de Huentitán” cantó la melodía “Que te vaya bonito”.

Mejoría

Recientemente se informó que el cantante presenta una leve mejoría neurológica, aunque se mantiene en terapia intensiva y con respiración asistida, informaron sus médicos en un comunicado.

Luego de que la familia desmintiera el pasado fin de semana el rumor de que el “Charro de Huentitán” había fallecido, los médicos dieron a conocer que el intérprete presenta una leve tendencia a la mejoría.

“Don Vicente continúa en área de terapia intensiva por el tipo de cuidado que requiere. Se ha mantenido estable con cambios notorios en su estado neurológico, su evolución ha sido lenta, pero se ha mantenido con muy discreta tendencia hacia la mejoría”, indica el comunicado de los médicos en conjunto con la familia del cantante, divulgado el martes en la noche.

Antes de su llegada al hospital, el cantante había sido internado por una fuerte infección urinaria que lo mantuvo en el hospital por dos días.

A lo largo de su vida Fernández ha superado diversas enfermedades, como un cáncer de próstata en 2002, la extirpación de un tumor en el hígado en 2012, un año más tarde una trombosis que le hizo perder la voz y una cirugía para extraer unas hernias abdominales en 2015.

