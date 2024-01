El día que Elton John intentó terminar con su vida y cómo superó sus adicciones

El artista británico se adjudicó la categoría de mejor programa especial de variedades en vivo gracias al último concierto en Estados Unidos de su gira de despedida, Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium , en Los Ángeles.

Con este reconocimiento, Elton John se convirtió en la 19ª persona en ganar al menos un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Esto ha despertado en el público el hablar del cantante y compositor de 76 años quien ha tenido una historia controversial.

Por ejemplo, Rocketman (2019), un biopic basado en la vida y carrera de Elton John, dirigido por Dexter Fletcher y escrito por Lee Hall. El largometraje, que recibe el nombre de Rocket Man, una de las canciones más emblemáticas de Sir Elton John, sigue la vida del mito desde su infancia, cuando daba dotes de ser un genio para la música, hasta sus años de gloria como una estrella.

El británico confesó que parte de la dificultad de llevar su vida al cine siempre fue que quería contar las cosas tal como fueron, por lo que había que quitar la censura, algo que logró finalmente.

En el biopic John habla de sus adicciones: al alcohol, las drogas, el sexo, la bulimia, las compras. También tuvo desórdenes alimenticios.

En 1975 decidió suicidarse. Después de dos conciertos históricos en el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles, e inaugurar su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, Elton brindó una fiesta. Entre los invitados a la reunión se encontraba su madre y su abuela, quienes vieron a un Elton de entonces 28 años acercarse completamente ido a la piscina y pronunciar las siguientes palabras: “He tomado 85 Valiums (medicamento para la ansiedad), moriré en una hora”, y de inmediato, se tiró al agua”, publicó una investigación de Infobae.

En 1990 decidió entrar en un centro de rehabilitación… Fue en una época en la que me volví paranoico con mi peso, pero no era capaz de parar de comer”, dijo en una entrevista realizada por Philip Norman, autor del libro Sir Elton: The Definitive Biography.

Encontrar dónde recuperarse no fue sencillo, pero logró entrar a un lugar en Chicago y en 2020 celebró 30 años de sobriedad. El cantante británico Elton John actualmente es ganador de cinco premios Grammy, más de 50 años de carrera y 4 mil 600 actuaciones. En 2023 hizo su concierto de despedida para dedicar más tiempo a su vida personal.