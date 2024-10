El día que Taylor Swift aseguró que “Diddy” Combs sería su cita ideal

En el 2011, Taylor Swift dio una entrevista a Rachael Ray para el programa The Rachael Ray Show, cuando tenía 21 años y jugó una ronda de preguntas rápidas en la que hizo mención al rapero Sean "Diddy" Combs.

La intérprete de Lover recibió fotografías de distintos famosos y eligió a Jennifer López, Katy Perry, Justin Tinmberlake, Sheryl Crow y Combs.

La entrevistadora le preguntó ¿por qué escogió a esas personas?, a lo que contestó que formaría "un grupo de acompañantes y que sería muy divertido".

Swift mencionó que le gustaría salir con cada uno por "razones diferentes" y por la personalidad que tenían, luego de ser cuestionada por Ray.

Sobre "Puff Daddy", Taylor dijo que "siempre ha sido muy amable" con ella, indicó que sería "divertido que estuviera en el grupo de graduación". Rachel añadió que Combs era "un caballero".

Las declaraciones de Swift resurgieron gracias a las redes sociales, mientras que los internautas comentan que sus palabras "no envejecieron bien", debido al escándalo que está involucrado el rapero estadounidense por las fiestas que ha organizado a lo largo de su carrera.

Sean "Diddy" Combs fue arrestado el 16 de septiembre, fue acusado de tráfico sexual, extorsión y transporte de personas para ejercer la prostitución, gran parte de estos abusos ocurrieron en sus "freak off parties" . El juicio está pactado para darse el 5 de mayo del 2025 y está imputado en el tribunal federal de Nueva York sin libertad condicional por ser peligroso para la sociedad.

TAYLOR SWIFT AT 21 YRS OLD CHOOSES HER OWN FREAK-OFF PARTY PROM DATE ON THE RACHAEL RAY SHOW 🦎😈✡️

Constantly grabbing for Diddy.@TaylorSwift #DiddyFreakoffs #Diddy #diddyparty #PdiddyFiles #CPS #SaveAllChildren #EndTheAbuse #ChildTrafficking #ChildRape #CrimesAgainstChildren pic.twitter.com/hWqCvyWyMX