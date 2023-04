“Él era adicto”: la polémica especulación que hizo Fofo Márquez sobre la verdadera causa de la muerte de Julián Figueroa

El padecimiento que causó la muerte de Julián Figueroa fue corroborado por el médico que lo atendió al asegurar que el actor y cantante “estaba totalmente limpio” al momento de su fallecimiento y todo se dio “de forma natural”.

Sin embargo, existen versiones que indican que la causa de muerte de Julián Figueroa se dio debido al abuso de sustancias y varias personas han hablado sobre este delicado tema en redes sociales.

Una de ellas fue Fofo Márquez, polémico influencer mexicano que es conocido por su extravagante estilo de vida y por protagonizar un fuerte altercado con el CJNG, organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Por medio de su cuenta de TikTok, Fofo Márquez publicó un video en el que dio a conocer la forma en la que conoció al hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Además, aseguró que el joven de 27 años “era adicto” y especuló que su muerte se pudo haber dado a raíz de una sobredosis de droga.

“Está falleciendo mucha gente, gente grande, gente chica. Apenas ayer, hace unas horas falleció este Julián Figueroa. Yo lo conocí en mis inicios, él iba saliendo de Oceánica, de recuperación, él era adicto al (esnifa), ya saben, no se puede decir aquí en TikTok”, relató.

“Y ahorita veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció, y está bien, se respeta, pero yo siento que ha de haber sido por eso. En lo que yo me había quedado es que él se había recuperado, pero pues yo creo que no, que recayó y ahorita pues lamentablemente falleció”, continuó el mediático influencer.

💥 El youtuber #FofoMarquez asegura en sus redes sociales que el fallecimiento de #JulianFigueroa se debió a una sobredosis. Pide a las nuevas generaciones no caer en los vicios. pic.twitter.com/h5JcsoFXPJ — Mx Al Descubierto (@DescubiertoMx) April 10, 2023

Para finalizar, Fofo Márquez aprovechó para enviar un mensaje de aliento a Maribel Guardia por la lamentable pérdida de su único hijo.

“Mucho ánimo para Maribel Guardia, que ya perdió a su papá, a Joan Sebastian, a su marido, entonces ánimo a todos ustedes, échenle ganas”, concluyó.