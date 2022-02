El Estafador de Tinder: Esta es la chica que habló con el farsante y no cayó bajo sus engaños

Uno de estos testimonios, sin embargo, no cayó en los engaños del estafador. Se trata de Valeria Calpanchay, una chica nacida en Argentina pero que vive en Alemania, quien asegura haber entablado conversaciones con el “estafador de Tinder” a lo largo del 2018.

Según las declaraciones de la joven en The Daily Mirror, cuando entró en contacto con Leviev, surgieron varias “señales” que la hicieron dudar inmediatamente de la legitimidad de sus palabras y sus publicaciones.

Cuando Leviev la contactó en la plataforma de Tinder, la primera advertencia vino de las fotografías en donde el estafador presumía de sus grandes cantidades de dinero.

Years ago when I was living in Munich I went on a date with #TheTinderSwindler 😅 We had coffee but I thought he was acting like he had too much money which was off… So that was our only and last date 🤷‍♀️🚩 pic.twitter.com/xDjYLW7GtU

Ella aseguró que una persona normal “no expone su dinero de esa forma”, y que la mayoría prefiere tener un perfil más discreto.

Cuando llegó el momento de reunirse en una cita, Valeria encontró más señales que la hicieron dudar de Leviev, una de ellas era que él tenía dos teléfonos celulares, y cuando recibía una llamada, hablaba acerca de transacciones de miles de millones de dólares en frente de ella.

I am pretty sure there are many other women who had a first date with Tinder Swindler and thought he was not genuine, I have already heard of someone else in Germany who did. Anyone else around the world? 🙃 https://t.co/U179AsKIk5

— Valeria Calpanchay (@valeriacalp) February 11, 2022