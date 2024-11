El guatemalteco Mario Chang es nominado al Grammy en la categoría mejor grabación de ópera

El cantante de ópera Mario Chang fue nominado a los Premios Grammy 2025 en la categoría de Mejor Grabación de Ópera, por la puesta en escena Florencia en el Amazonas.

La ópera, del compositor mexicano Daniel Catán, con libreto de Marcela Fuentes-Berain —exalumna del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez—, está inspirada en el realismo mágico de este autor. Fue la primera ópera en español presentada en el Metropolitan Opera de Nueva York, EE. UU., donde Chang forma parte del elenco principal en el papel de Arcadio.

Junto al tenor guatemalteco, están nominados el director Yannick Nézet-Séguin, así como Nancy Fabiola Herrera, Mattia Olivieri, Ailyn Pérez, Greer Grimsley, Gabriella Reyes y Michael Chioldi, todos miembros del elenco de Florencia en el Amazonas.

Esta categoría busca reconocer el trabajo de los directores, productores y solistas principales, así como del compositor y libretista de una grabación de ópera de estreno mundial.

Además de Florencia en el Amazonas, compiten en esta categoría las óperas Adams: Girls of the Golden West, de la Filarmónica de Los Ángeles; Puts: The Hours, de la Orquesta de la Ópera Metropolitana; y Saariaho: Adriana Mater, de la Sinfónica de San Francisco.

La nominación de la ópera, junto al resto de las obras y artistas seleccionados en las principales categorías que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de EE. UU., fue revelada el viernes 8 de noviembre durante un evento en vivo difundió en la página oficial y en su canal de YouTube.

Sobre Florencia en el Amazonas

Ambientada en la misteriosa y exuberante selva amazónica a principios del siglo XX, Florencia en el Amazonas relata el viaje de un grupo de pasajeros a bordo del barco de vapor El Dorado, rumbo a la ciudad de Manaus.

La protagonista, Florencia Grimaldi, sin que los demás lo sepan, viaja de incógnito en el mismo barco con la esperanza de reencontrarse con Cristóbal, su amante perdido y cazador de mariposas, cuya desaparición la ha marcado profundamente.

A lo largo del viaje, los pasajeros —una pareja en crisis, Paula y Álvaro; la periodista Rosalba, que escribe una biografía de Florencia; y Arcadio, el joven sobrino del capitán— se ven envueltos en una serie de eventos dramáticos y sobrenaturales. Los secretos, las tensiones emocionales y las tormentas violentas transforman la travesía en una exploración profunda del amor, la pérdida y el redescubrimiento de uno mismo. Florencia, en su búsqueda de Cristóbal, acaba inspirando a los demás a enfrentar sus propias emociones y a reavivar sus lazos afectivos.

Mario Changes es el tenor principal en la ópera "Florencia en el Amazonas" e interpreta el papel de Arcadio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ken Howard/ Metropolitan Opera)

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver los Premios Grammy 2025?

La gala de los premios Grammy 2025 se celebrará el 2 de febrero del 2025 en Crypto.com Arena de Los Ángeles, EE. UU., a las 19 horas (horario Guatemala). El evento se podrá ver en el canal CBS y la plataforma streaming Paramount Plus.

Acerca de Mario Chang

Mario Chang es un tenor guatemalteco que comenzó sus estudios de ópera en 2006, entre su repertorio se encuentran varias formas de canto y ópera antigua como la francesa, verdiana y pucciniana, e incursiones al verismo, la opereta, la zarzuela, la canción latinoamericana e italiana.

Chang ganó el concurso de Operalia en 2014, así como el galardón como el mejor cantante masculino de zarzuela.