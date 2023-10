El legado de Matthew Perry: ¿a cuánto asciende su fortuna?

Ya en las temporadas 7 y 8, los integrantes cobraron casi 800 mil dólares por episodio y cuando la serie llegó a las temporadas 9 y 10, se llevaron casi un millón de dólares por emisión, indica Infobae.

En los diez años que duró la serie los actores recibieron más de 90 millones cada uno.

En una señal de que la serie continuó siendo un fenómeno de audiencia, incluso cuando ya había finalizado, los seis actores supuestamente se embolsaron 2.5 millones de dólares cada uno para un programa sobre su reencuentro en 2021. Sin embargo, el discurso confuso de Perry en esa emisión generó preocupación entre los seguidores. Y sorprendió incluso a sus compañeros de reparto al contar que había sufrido una fuerte ansiedad “todas las noches” durante las grabaciones de la comedia.

Adicionalmente, Perry generó ingresos por su participación en otras películas como Solo los tontos se enamoran (1997) junto a Salma Hayek y Falsas Apariencias (2000) con Bruce Willis.

También actuó en Almost Heroes, Tango para tres, Serving Sara, 17 otra vez y The Ron Clark Story. Por su papel en esta última película fue nominado a un premio Emmy y a un Globo de Oro.

Y participó en series como Go On, Studio 60 On the Sunset Strip, Ally McBeal, Scrubs, The Odd Couple, Web Therapy y Cougar Town, entre otras.

Fue nominado a cinco Emmy, incluidos dos por apariciones especiales en la serie El ala oeste de la Casa Blanca, pero nunca ganó el prestigioso premio televisivo.

El total de la fortuna de Matthew Perry y sus herederos

De acuerdo con Celebrity Network el actor dejó un patrimonio neto de unos 120 millones de dólares y según parece serán sus padres quienes recibirán dicha suma.

Incluso fuera más, si Matthew no hubiera gastado en sus rehabilitaciones para estar sobrio, que según confesó en sus memorias, fueron más de 65 veces y representaron más de 9 millones de dólares.