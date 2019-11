El mensaje de Disney+ luego de que fallara la plataforma durante su lanzamiento

Capturas de pantalla publicadas en Twitter y en otras redes sociales muestran el mensaje “Imposible conectarse a Disney+”, acompañado de una imagen de la película de animación Ralph el Demoledor y de una invitación a reintentar la conexión.

“La demanda de los consumidores por Disney+ superó nuestras grandes expectativas. Estamos felices de esta reacción increíble y trabajamos para resolver rápidamente el problema”, indicó un portavoz de la compañía estadounidense a la AFP.

The demand for #DisneyPlus has exceeded our highest expectations. We are so pleased you’re excited to watch all your favorites and are working quickly to resolve any current issues. We appreciate your patience.

