El momento en el que el Dalai Lama tocó a Lady Gaga durante un evento en 2016

La noticia fue revelada luego de la circulación de vídeos en los que se evidencia la conducta del Dalai Lama, quien ha recibido fuertes críticas.

Este hecho ha sacudido los registros de Internet, y entre ellos destacó un vídeo de 2016 en el que se muestra cómo durante un acercamiento entre el Dalai Lama con la artista Lady Gaga, el líder espiritual se aproxima a tocar las piernas de la estadounidense durante un evento sobre la compasión, en Indiana, Estados Unidos.



En el vídeo que se ha viralizado luego de siete años, puede observarse como el líder espiritual acerca su mano izquierda para tocar y jugar con sus dedos sobre la pierna derecha de la cantante y actriz quien, le regresa una mirada risueña al Dalai Lama, aunque mueve su cabeza a manera de desaprobación.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023