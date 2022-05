El peculiar caso de la marca que vende zapatos completamente destruidos a un costo de hasta US$1 mil 850

Este fenómeno volvió a ocurrir con el lanzamiento de su nueva línea de zapatos el pasado lunes 9 de mayo, en donde dejaron sorprendidos a todos los usuarios por mostrar varios pares de zapatos completamente destruidos.

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Leopold Duchemin y las reacciones y opiniones de las personas no tardaron en aparecer, quejándose de cómo una marca de ropa tan prestigiosa era capaz de vender zapatos en esas condiciones.

Sin embargo, el dato que mayor indignación generó a la comunidad fue el precio del calzado, ya que Balenciaga comunicó que existen cien pares de zapatos destruidos como parte de una edición limitada y que tienen el precio de US$1,850 (cerca de Q14,170).

Por otra parte, la versión standard de esa misma marca de zapatos que no están destruidos tienen un precio mucho más reducido, llegando a costar US$450 y US$625.

Según un comunicado oficial por parte de Balenciaga, el objetivo principal de la campaña es mostrar un estilo “sucio, desgastado y roto”.

Balenciaga's new footwear. Has the aged sneakers trend gone too far? pic.twitter.com/PU8OHV0wBv

— SoleSavy (@SoleSavy) May 9, 2022