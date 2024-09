El primer esposo de Jennifer López la aconsejó después de su divorcio con Ben Affleck

En una entrevista para el Daily Mail, el que fue el primer esposo de Jennifer López, Ojani Noa, ofreció unas palabras acerca de la reciente separación que tuvo la pareja apodada "Bennifer".

Noa conoció a López en 1996 en un restaurante de Miami, EE. UU. En febrero de 1997 contrajeron matrimonio, pero se divorciaron 11 meses después.

Recientemente, Ojani le dio consejos a JLo y se enfocó en la propia experiencia que tuvo con la artista. “Puedo decirles por experiencia propia que teníamos desacuerdos en el auto y luego, 20 minutos después, teníamos que sentarnos y fingir que todo estaba bien”, dijo.

“Odiaba ir a la alfombra roja y ella intentaba convencerme de que fuera y yo le decía que de ninguna manera iba a fingir", comentó al comparar otro aspecto que le sucedió a Ben, ya que no está cómodo bajo los reflectores.

Noa expresó que la estrella de The Bronx debería tomarse un respiro de un año antes de comenzar otra relación sentimental, y si conoce a alguien más, debería mantenerlo en privado.

Tras haber pasado por 4 distintos matrimonios en su vida, Ojani recomendó a la cantante que no debería volver a casarse.

Esto lo mencionó debido que al conocer en una ocasión a Ben Affleck, que lo calificó como "un tipo increíble", también dijo que se nota que "es un hombre muy reservado", en cambio a López "le gusta ser el centro de atención".

Ojani también dijo que, pese al desenlace de su breve matrimonio con Jennifer, no guarda “ningún mal sentimiento” hacia ella. “Yo fui el primero, el pionero. Estuve allí al principio de su carrera, apoyándola, lidiando con sus ansiedades e inseguridades. Fui un muy buen esposo porque creo en el matrimonio. Cuando nos divorciamos me sentí muy mal. Siento que cuando ella consiguió lo que quería, ya no me necesitaba”, señaló.

