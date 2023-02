El regreso del Batman de Keaton: qué revela el tráiler de “The Flash” que busca reiniciar el futuro del universo de superhéroes

Anunciado por primera vez precio a que se lanzara Batman v Superman: Dawn of Justice, Flash se convirtió en un filme que pasó por distintos directores e innumerables guiones, incluso, antes de que Miller se convirtiera en una sensación mediática por todos los escándalos en los que ha estado envuelto.

La publicación destacó que la producción cuenta con Andy Muschietti en la silla del director con un libreto de Christina Hodson.

El primer tráiler de esta producción se estrena pocas semanas después de que Warner Bros anunció el nuevo plan para su universo cinematográfico.

Además, ha habido varios cambios dentro de la Compañía, los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron que Flash “reinicia todo”.

También, Gunn destacó esta película como “una de las mejores películas de superhéroes de la historia”.

Luego del estreno del avance, quedó claro que al igual que con la sinopsis revelada, la película reiniciará de algún modo el futuro del universo de superhéroes de la referida Compañía a pesar de que en el adelanto se vio a Barry (Miller), buscando restaurar el pasado y traer de vuelta a Superman de Henry Cavill y a Batman de Ben Affleck.

“Los mundos chocan en Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado”, resaltó la sinopsis oficial.

Agregó que en última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?

Realmente, Batman es la estrella del adelanto, en particular el que es nuevamente interpretado por Michael Keaton, resaltó Infobae.

En qué se basa la película

Esta película se basa libremente en el cómic Flashpoint de Geoff Johns y Andy Kubert, en el que Barry Allen viaja en el tiempo para evitar el asesinato de su madre a manos de un misterioso criminal con superpoderes (acción por que el padre de Barry fue llevado injustamente a prisión).

En la tira cómica, detiene con éxito el asesinato, pero en el proceso, cambia drásticamente la línea de tiempo y termina en un mundo que no reconoce por completo, ya que no es el suyo.

Mientras que en el caso de la película Flash, parecería que la manipulación de Barry impide la aparición de Superman, que en el universo de Barry es interpretado por Henry Cavill.

El actor no sólo está de regreso dándole un consejo paternal a Barry para que no arruine la línea de tiempo, sino que luce un traje de murciélago azul y gris que no se la había visto portar en los largometrajes anteriores.

También se informó que estas escenas tienen lugar en la línea principal, pero luego algo sucede, antes de que el protagonista alterara el pasado, presente y futuro.

Michael Keaton también está de regreso como Batman. El actor parece estar interpretando una versión anterior de su Batman de 1989 y Batman Regresa de 1992, pero no se sabe si las escenas que tienen con Barry del universo alternativo y el Hombre murciélago de Keaton necesariamente tienen lugar en los 80.

Al parecer, el joven protagonista encontró una versión de la realidad en la que sobrevivió su madre, aunque el resultado es que no hay Superman para defender al planeta de la invasión de Zod, y otras amenazas.

Existe la posibilidad de que Keaton no esté interpretando a Bruce Wayne y que sea una versión alternativa de Thomas Wayne, el padre de Bruce, quien en la línea de tiempo alternativa creada por los eventos de Flashpoint en los cómics, sobrevivió al tiroteo en Crime Alley, y que pasó el resto de sus días dedicado a vengar la muerte de su hijo.

El Batman de Keaton aparentemente ha estado fuera de servicio por un tiempo. Se le ve con un traje de murciélago ensangrentado y canoso abriendo un pasadizo secreto. Mientras que su traje principal parece una versión actualizada del traje de 1989.

Otra de las cosas que más llamaron la atención del tráiler fue la inclusión de un “nuevo” Flash, es decir un Barry Allen de otra realidad, quien aparentemente ayudará al “original” para luchar contra Zod y sus secuaces.

Sin embargo, hay otra versión que dice que será el gran villano. El nuevo Barry es una versión de la línea de tiempo en la que su madre Nora no fue asesinada, Henry, su padre no fue a prisión y él vivió una vida normal y sin superpoderes.

Parece que es un poco más joven que el “principal” Flash, todavía vive en casa, tiene una habitación de estilo adolescente y cabello más largo, lo que podría indicar que esta línea de tiempo en realidad se establece cronológicamente en 2013, que se ajusta con las imágenes del Hombre de Acero y las escenas del General Zod.

Otro aspecto es que cuando en el tráiler se le ve al Barry de otra realidad, él lleva una sudadera con capucha amarilla y auriculares que recuerda al Flash de Eobard Thawne. También parece que ese personaje no tiene sus poderes de velocidad durante una parte de la película.

En el caso del “segundo” Barry, es porque de todos modos aún no los tendría en este punto de la línea de tiempo. Pero en el caso del Flash “principal”, en los cómics de Flashpoint, uno de los efectos secundarios de alterar la línea de tiempo fue la pérdida de sus poderes.

El general Zod vuelve

Escuchamos a Barry decir algo en el sentido de que sus acciones crearon un mundo sin metahumanos y dado que en el Universo cinematográfico de DC realmente no se hizo “pública” la actividad metahumana hasta los eventos de Man of Steel, entonces algunos especialistas apuntan a que tendría sentido que ese fuera el punto donde las cosas realmente comienzan a expandirse y marcar la línea de cómo se supone que deben ir las cosas. Si Clark Kent no regresa de su apacible estilo de vida para luchar contra Zod y su ejército kryptoniano, entonces el villano gana, y ese es el fin de la Tierra.

Si Clark Kent no está para ayudar a salvar al mundo, entonces otro hijo de Krypton debe hacer el trabajo sucio y al parecer será Supergirl.

También se mostró que el personaje se integra a Flash y será interpretada por Sasha Calle como Kara Zor-El. Su historia de origen aquí se inspira una vez más en los cómics de Flashpoint.

Por el momento no parece que la línea de tiempo principal del Universo extendido de DC continúe después de que Aquaman y el Reino Perdido, es fácil ver cómo esta película termina con una nueva línea de tiempo en la que Kara no pasó la mayor parte de su vida en cautiverio, pero aún ha estado en esta realidad todo el tiempo.