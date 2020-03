El Smithsonian pone a disposición millones de imágenes para uso libre

La Institución Smithsonian es el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo. (Foto Prensa Libre: smithsonian.figshare.com).

El Smithsonian alberga 19 museos, los cuales se pueden visitar gratis, y cuenta con 154 millones de artefactos y especímenes de todas partes del mundo. Está ubicado en la Explanada Nacional, entre el monumento a Washington y el Capitolio de los Estados Unidos. En febrero decidió aportar 2.8 millones de imágenes de su masiva colección a todos los usuarios de internet, por medio de la plataforma Smithsonian Open Access.

“Hemos lanzado estas imágenes y datos al dominio público como Creative Commons Zero (CC0), lo que significa que puede usar, transformar y compartir nuestros activos de acceso abierto sin pedir permiso al Smithsonian”, se lee en el mensaje de bienvenida de la plataforma. Es decir que los archivos están libres de restricciones de derechos de autor y pueden ser usados para cualquier propósito y sin cargo.

Hay datos e imágenes en 2D y 3D de los objetos que se encuentran en los 19 museos, nueve centros de investigación, librerías, archivos y el Zoo Nacional de la institución.

La razón por la que han liberado archivos es porque, desde su fundación en 1846, su misión ha sido el aumento y la difusión de conocimiento. Al hacer que sus colecciones sean de fácil acceso y uso, esperan inspirar a más personas a desarrollar nuevos conocimientos para comprender la historia y el presente del mundo.

El contenido de la plataforma tiene licencia Creative Commons Zero (CC0), sin embargo, Smithsonian no garantiza que los archivos marcados con el ícono de esta licencia estén libres de derechos en poder de terceros. Es decir, que un tercero pueda reclamar derechos sobre el contenido cuando muestre una marca comercial o haya derechos de privacidad o publicidad. Desde el sitio web hacen la advertencia de que el usuario es el responsable de su propio uso legal de estos materiales y de no infringir los derechos de autor.

Para este año, el Smithsonian se ha comprometido a lanzar más de 3 millones de artículos con acceso abierto. Después, agregará más elementos de forma continua a medida que se digitalizan, investigan y publican en línea.

Cómo hacer la descarga

En Smithsonian Open Access podrá encontrar fotografías en distintas resoluciones de una máquina de escribir de Olivetti, sellos antiguos de Estados Unidos, un lienzo de George Washington, entre otros. Por medio de un buscador por palabras clave o un buscador avanzado es más fácil la experiencia de encontrar la pieza que se desea.

En el buscador debe escribir un término en inglés, por ejemplo, science. Para esta palabra obtendrá 24,169 resultados, entre los que destacan 18,578 colección de imágenes, 3,909 sitios web y 3 imágenes en versión 3D de George Washington, Theodore Roosevelt y el Wright Flyer, usado por los hermanos hermanos Wright.

Al seleccionar un resultado, puede decidir si lo desea observar en la pantalla completa, para apreciar cada detalle. Además, la plataforma coloca al lado de cada imagen un texto que explica detalles de la obra, por ejemplo, dimensiones, autor, año, material o en qué lugar se encuentra.

Si le gusta la imagen, puede guardarla dando click derecho sobre ella, “guardar imagen” o seleccione el ícono de descarga que se observa debajo. La plataforma ofrece la opción de descargarla en TIFF, formato utilizado en la industria gráfica y en la fotografía profesional, y en JPG de alta resolución o en tamaños más reducidos.