El video de Liam Payne tres horas antes de su muerte junto a su supesto proveedor de drogas

Este sábado 16 de noviembre se cumplirá un mes del sorpresivo fallecimiento en Buenos Aires, Argentina del cantante y compositor británico Liam Payne, quien saltó a la fama internacional por haber sido uno de los miembros del grupo One Direction, junto con Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

El nacido en Wolverhampton falleció tras caer desde el tercer nivel del hotel "Casa Sur Palermo", uno de los establecimimientos más famosos de la capital argentina. Preliminarmente se indicó que Liam había consumido estupefacientes antes de morir, específicamente cocaína rosa, una nueva droga de moda que mezcla varias sustancias.

La muerte del artista de 31 años tomó por sorpresa al mundo de la música, y muchos de sus seguidores creían que la supuesta intoxicación por drogas era un invento de las autoridades argentinas para dañar la imágen del cantante y para cubrir su ineficiencia al momento de atender al británico cuando se cayó del balcón.

Sin embargo, a un día para que se cumpla un mes de su partida, el medio estadounidense especializado en noticias sobre celebridades, TMZ, compartió una grabación del hotel porteño, en donde se puede observar a Payne interactuar con un empleado del lugar tan solo tres horas antes de caer al suelo y sufrir una hemorragia interna y externa.

De acuerdo con TMZ, Liam Payne "buscó al empleado del hotel acusado de entregarle drogas" tan solo tres horas antes de su muerte. En la grabación se puede observar al cantante salir del ascensor y mantener una plática con Ezequiel David Pereyra, uno de los trabajadores acusados por el fallecimiento del británico.

TMZ agregó que hotel en Buenos Aires confirmó que el miembro del personal "que da la mano y charla con Liam Payne en el video" es Ezequiel Pereyra, un empleado del hotel que se encargaba de atender a los huéspedes desde su llegada hasta su salida, ayudándolos con su equipaje y otros servicios que le solicitaran.

Según la policía de Buenos Aires, el empleado del hotel le "entregó drogas a Liam en una caja de jabón", además, el acompañante de Payne en Argentina, Rogelio Luis Nores, está acusado del delito de "abandono de persona seguido de muerte y suministro o facilitación de estupefacientes" durante toda su estadía en el país sudamericano.

El último hombre acusado por las autoridades argentinas, quien surgió por las diversas investigaciones judiciales, es Braian Paiz, un supuesto proveedor de drogas que al parecer le suministró "diferentes sustancias en dos momentos diferentes" del lunes 14 de octubre, dos días antes de su muerte en la capital argentina.

Por el momento, los tres sospechosos que están siendo investigados por la muerte del cantante británico Liam Payne permanecen en libertad, aunque no pueden salir del país. Por su parte, la policía de Buenos Aires deberá interregarlos en los próximos días para discutir lo sucedido en las grabaciones compartidas por el medio TMZ.

El cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia informó que el artista inglés había fallecido de un politraumatismo, por lo que se confirma que el músico falleció por el impacto de la caída. "El cuarto donde estaba era un total desorden, con rotura de elementos como alcohol y mediamentos", añadió el personal de criminalística.

CCTV VIDEO FOOTAGE of Liam Payne's Interaction with an Accused Hotel Employee 3 Hours before Liam's Death.



The video obtained By TMZ, is a hotel's CCTV footage taken at 2:04 in the afternoon on October 16, about Three hours Before Liam's Tragic Death.



According to the leaked… pic.twitter.com/LVuqbilpE5