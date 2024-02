Peso Pluma y Nicki Nicole, tras varios rumores sobre su vida sentimental, sorprendieron a la industria del entretenimiento al oficializar su relación amorosa en noviembre de 2023.

No obstante, su historia de amor llegó a su fin en vísperas del Día de San Valentín luego de que el intérprete de corridos tumbados le fue infiel a la rapera argentina durante su reciente visita a Las Vegas.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa al Doble P junto a una joven que no es Nicki Nicole horas después del final del Super Bowl LVIII.

Esta grabación muestra a Peso Pluma caminando por un casino de la mano de una misteriosa mujer mientras ignora a varios de sus seguidores con el fin de pasar desapercibido.

Además, minutos después se le ve sentado junto a la misma mujer intercambiando miradas y gestos cariñosos, traicionando por completo la confianza de su entonces pareja Nicki Nicole.

Las imágenes del engaño del cantante de Lady Gaga desataron un sinfín de comentarios negativos en redes sociales, la mayoría de ellos enfocados en la forma en la que trató a su entonces pareja y sus “pocos valores”.

“¿Cómo vas a engañar a Nicki Nicole?”, “Si Peso Pluma engañó a Nicki ¿Qué nos espera a nosotras?”, “Lo peor que la va a engañar justo cuando viene el 14 febrero”, “Eras mucho para Peso Pluma”, fueron algunos de los comentarios.

peso pluma es HORRIBLE y encima se da el gusto de engañar a nicki nicole que es una REINA dale nene!!! pic.twitter.com/n8CIOsNQ7d — enzo vogrincic’s gf (@slovesenzo) February 13, 2024

La reacción de Nicki Nicole a la infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole, horas después de la viralización de este video, borró todas sus fotografías junto a Peso Pluma de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la rapera argentina también rompió su silencio y por medio de un comunicado informó sobre su separación con el Doble P a raíz de su engaño.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo".

"Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.