“Ella preparó una sorpresa para despedirse”: el emotivo video que Rebecca Jones grabó para ser mostrado luego de su muerte

Tras el anuncio de la lamentable muerte de Rebecca Jones, su representante tuvo una charla exclusiva con el medio Telediario para hablar sobre la vida de la reconocida artista y productora mexicana.

Vásquez, durante esta entrevista, recordó la trayectoria de la actriz de Cuna de Lobos y mencionó la forma en la que marcó su carrera profesional.

“La vida me dio la oportunidad de estar con ella y lo agradezco. No me dejó más que cosas bonitas y aprendizaje, fueron muchos años de complicidad profesional y de amistad. Significó para mí de las primeras productoras y actrices con las que yo trabajé cuando llegué a este medio. Eso me hizo estar siempre agradecida y de verdad, cuando tú admiras y quieres a las personas con las que trabajas, esas personas se adhieren a ti y se vuelven familias”, reconoció.

Además, reveló que Rebecca Jones pidió no tener un gran funeral; sin embargo, preparó un video de despedida para ser mostrado luego de su muerte.

“Ella lo pidió, será todo en familia y amigos muy cercanos. No habrá velatorio y nada de eso. En dos semanas ella preparó una sorpresa que tiene para el público y para los medios de la manera que ella quería ver y despedirse. Ya les estaremos convocando para que estén con ellas y puedan ser parte”, aseguró.

“Dijo ‘yo quiero esto’ y es a lo que nos vamos a dedicar, a que eso pase. Se va una mujer que siempre abrazó el escenario y siempre quería volverlo a abrazar”, concluyó su representante.