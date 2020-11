Elsa Raven: estrella de “Titanic” y “Regreso al futuro” muere a los 91 años

Elsa Raven falleció a los 91 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De acuerdo con la información de David Shaul, representante de la actriz, Elsa Raven falleció en su casa de Los Ángeles, EE. UU.

Raven trabajó en varios papeles secundarios en el cine. Sin embargo, una escena de las más recordadas está asociada con la mujer que asalta a Marty McFly (Michael J. Fox) en Regreso al futuro debido a que colabora con la propuesta para “Salvar la torre del reloj”.

Raven, cuyo verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, nació el 21 de septiembre de 1929 en Charleston, SC, y comenzó su carrera como actriz en la ciudad de Nueva York. Además, tuvo presencia en televisión con pequeños papeles en Amen, Days of our lives y General Hospital y era miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Una de las escenas más tristes de Titanic

Raven participó en varias escenas del filme Titanic. Sin embargo, tras la grabación, James Cameron, el director, recortó parte de su participación, cuyo personaje daba vida a Ida Straus, una de las mujeres que falleció en el hundimiento en el que viajaba con su esposo.

La pareja de ancianos se quedó abrazada y tumbada en su camarote mientras el barco se llenaba de agua tal y como se puede observar en el videoclip My Heart Will Go On, la canción de Celine Dion que puso la banda sonora a este filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.