Desde el pasado 18 de enero, la organización del Empire Music Festival (EMF) confirmó la edición para este año del certamen de música, las fechas oficiales y reveló el Line Up.

Catalogado como uno de los eventos musicales que aporta energía y diversión, sus organizadores enfatizaron que esta edición está pensada para conectar con los amantes de la música, debido a que contarán con invitados de renombre nacional e internacional.

Desde que se confirmaron las fechas de la edición de este año, los organizadores del EMF han interactuado con sus seguidores y han publicado dinámicas e información relevante para el evento.

Según la información oficial de la institución, el EMF es uno de los festivales más esperados de la región que desde 2014 ha creado una experiencia única e inigualable.

Cuando se celebrará el EMF 2024

La edición de este año del Empire Music Festival (EMF) se llevará a cabo el vienes 26 y sábado 27 de abril en El Jocotillo, Km. 37.5 de Carretera a El Salvador y de acuerdo con los organizadores, estos días contarán con mucha música y atracciones con la finalidad de seguir conectado con los fanáticos de la música, para que vivan una experiencia especial.

Quiénes participarán en el EMF 2024

Entre los artistas internacionales que participarán en la nueva edición del EMF se encuentran Latin Mafia, Yandel, Fuerza Regida, Paul Van Dyk y Elsa y Elmar, entre otros. Mientras que Guatemala estará representada por Ale Q, Pako Rodríguez, Bohemia Suburbana, El Clubo y Zelaya, entre otros.

Las entradas para el EMF 2024

De acuerdo con la organización, las entradas para el EMF se pueden adquirir en la web del empiremusicfestival.com y en la página oficial de eticket.

Por qué el EMF es importante en la región

Según los organizadores, el EMF se ha convertido en uno de los festivales más esperados de la región debido a diversos factores, entre ellos, el deseo de ofrecer calidad, buena música, múltiples experiencias y crear comunidad, entre otras.

Enrique “Quique” Ponce, director y fundador del EMF, conversó recientemente con Prensa Libre y dio detalles del Festival.

“El Festival continúa debido a mucha tenacidad de querer seguir. El proyecto, si bien es cierto comenzó hace 10 años, la base de todo y la empresa se formó en 2004 con el deseo de crear eventos distintos en el país”, dijo Ponce.

Enrique “Quique” Ponce, director y fundador del Empire Music Festival. (Foto Prensa Libre: Cortesía EMF)

Según el fundador, produjo varios conciertos en diferentes recintos del país y poco a poco fue ganando credibilidad. Años después, se concretó el Empire Music Festival y las primeras ediciones del EMF coincidieron durante Semana Santa. Sin embargo, luego de evaluar condiciones, fechas y accesibilidad, a partir de la tercera edición se trasladó a El Jocotillo, Km. 37.5 de Carretera a El Salvador.

“Durante las primeras ediciones contamos con el respaldo de un público dispuesto a vivir una experiencia diferente con la música. También ayudó que en el país muchos están de descanso durante Semana Santa, pero varias personas no pudieron llegar porque las ediciones fueron en el Puerto de San José. Posteriormente evaluamos que el calor, la distancia y otros factores, impedían que se pudiera disfrutar, entonces cambiamos de sede”, agregó Ponce.

El fundador del EMF agregó que El Jocotillo es una instalación amplia y que cada año se esfuerzan para que el público disfrute el Festival de una experiencia única.

“Con el EMF hemos creado comunidad porque el público disfruta de las propuestas artísticas en varios escenarios y durante dos días tienen la oportunidad de participar en otras actividades recreativas”, dijo Ponce.

En 2024, los guatemaltecos podrán disfrutar de otra edición del Empire Music Festival. (Foto Prensa Libre: Cortesía EMF)

La distinción en la Revista Billboard

Billboard destacó recientemente al Empire Music Festival como uno de los mejores festivales de música en la región.

El pasado 2 de abril, en una publicación en su web oficial y en sus perfiles en redes sociales, Billboard reveló la guía definitiva de festivales que celebran la música latina en 2024. Además, recalcó que su selección se enfocó en evento que han capturado los oídos de audiencias nacionales e internacionales, así como las propuestas musicales.

The Ultimate Guide to Festivals Celebrating Latin Music in 2024 https://t.co/kwzNM7Nc88 — billboard (@billboard) April 2, 2024

“Si bien, esta no sea una lista exhaustiva, sirve como una guía completa de algunos de los eventos más importantes del género”, indicó Billboard al destacar el Empire Music Festival como uno de los Festivales musicales más importantes de la región.

En la lista, Billboard también incluyó festivales como Coachella (Estados Unidos), La Línea (Inglaterra), Warm Up Festival (España), Gator by the Bay (Estados Unidos), Sueños (Estados Unidos), y Primavera Sound Barcelona (España), entre otros.

“Es satisfactorio saber que entidades mundiales se enfoquen en nuestro trabajo y que privilegien al EMF como uno de los Festivales más importantes de la región. Eso, además de ponerlo en ojos internacionales, nos da fuerzas para continuar con los esfuerzos e intentar que cada año, cada edición y cada detalle, cuente con la mejor calidad posible”, afirmó Ponce.

Otras atracciones del EMF

De acuerdo con la organización, además de selección musical del EMF, los asistentes podrán vivir experiencias de fiesta, alegría y diversión con actividades complementarias como canopy, resbaladero gigante y teleférico.

Además, el festival contará con un espacio gastronómico con una variada oferta para todos los gustos, así como personal calificado para garantizar la seguridad de los asistentes. “Como todo espectáculo de amplias dimensiones, la seguridad es un factor clave para los organizadores y los mismos asistentes. Para garantizar el orden durante los días del EMF, se tienen contempladas distintas medidas y acciones de control desde el ingreso, así como personal de seguridad. Asimismo, se contará con atención médica para cualquier persona que requiera de atención inmediata”, indicó la organización.