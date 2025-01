 “Emilia Pérez” conquista los Globos de Oro 2025, mientras “Shogun” domina la televisión

La temporada de premios al cine y a la televisión comenzó el 5 de enero con la entrega de los Globos de Oro otorgados por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

El narco-musical del director francés Jacques Audiard, “Emilia Pérez”, se posicionó como la favorita con 10 nominaciones, de las cuales obtuvo cuatro premios: Mejor Película de lengua no inglesa, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Canción Original y Mejor Película de comedia o musical.

Mientras Brady Corbet y el "The Brutalist" ganaron como Mejor Director, Mejor Película Drama y Mejor Actor de Drama.

El periodo considerado por la HFPA corresponde al año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024.

La edición número 82 de la ceremonia de los Globos de Oro (Golden Globe Awards, en inglés) se llevó a cabo en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Por su parte, la producción belga-letona-francesa “Flow” fue la ganadora de la categoría de Mejor Película Animada. Una cinta que destaca por no tener diálogos.

Mientras tanto, sorprendió que “Wicked” fuese reconocida como logro cinematográfico y de taquilla a pesar de no tener la mayor recaudación.

La conducción del evento estuvo a cargo de la comediante Nikki Glaser, quien destacó por mencionar las fiestas de Sean “Diddy” Combs y hacer chistes alusivos al Papa.

The #GoldenGlobes award for Best Picture – Non-English Language goes to Emilia Pérez! 🎥 pic.twitter.com/V0gHqIVRdy — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Cine

"Cónclave" llegó a la gala con seis nominaciones y se llevó el galardón al Mejor Guion para Peter Straughan, quien plasmó una disputa entre facciones internas por el futuro de la Iglesia tras la muerte del Papa.

En la categoría musical o comedia, Demi Moore celebró su primer premio durante su trayectoria por su interpretación en "The Substance", la cual aborda los estándares de belleza en la industria cinematográfica.

En paralelo, Sebastian Stan ganó la categoría de Mejor Actor de Comedia por "A different man", que aborda la vida de un actor con tumores faciales y se somete a un procedimiento médico experimental para transformar su apariencia.

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña por "Emilia Pérez"

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin por "Un dolor real"

Mejor guion: “Cónclave”

Mejor película drama: "The Brutalist"

Mejor película comedia: "Emilia Pérez"

Mejor actor drama: Adrien Brody, "The Brutalist"

Mejor actriz drama: Fernanda Torres por "I'm still here"

Mejor actor comedia: Sebastian Stan, "A different man”

El actor Adrien Brody celebra su Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Dramático por "The Brutalist". (Foto Prensa Libre: Etienne Laurent / AFP).

Mejor actriz comedia: Demi Moore por “The Substance”

Mejor director: Brady Corbet, "El Brutalist”

Mejor película en lengua no inglesa: “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard y grabada en español con una producción francesa.

Mejor logro cinematográfico y de taquilla: Wicked

Mejor película animada: "Flow"

Flow accepts the #GoldenGlobes award for for Best Picture – Animated! 👏 Congratulations! pic.twitter.com/BYwIQ1VkTk — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Mejor banda sonora: Trent Reznor y Atticus Ross por “Challengers”

Mejor canción original: “El Mal” de Camille and Clément Ducol en “Emilia Pérez”

Televisión

Anna Sawai recibió el Globo de Oro a Mejor Actriz de una serie de drama por su interpretación en el drama japonés "Shogun", en una competición en la que figuraban personalidades como Keira Knightley ("Black Doves") o Emma D'Arcy ("House of the Dragon')

Mejor serie dramática: "Shogun"

Mejor actor dramático: Hiroyuki Sanada por "Shogun"

Mejor actor de reparto: Tadanobu Asano por “Shogun”

Shōgun = Best Drama Series at the 82nd Annual #GoldenGlobes 👏👏👏 pic.twitter.com/re0o9c7nAF — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Mejor actor de comedia: Jeremy Allen White por "The bear"

Mejor actriz dramática: Anna Sawai, "Shogun"

Mejor actriz de reparto en televisión: Jessica Gunning por “Baby Reindeer”

Mejor serie de comedia: “Hacks”

Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart por "Hacks"

Jodie Foster, you're a #GoldenGlobes WINNER🌟



Congratulations on the win for Best Female Actor – Limited Series, Anthology Series, or Television Motion Picture for True Detective: Night Country! pic.twitter.com/tg5POdS7SR — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Mejor miniserie: Richard Gadd por “Baby Reindeer”

Mejor actor de miniserie: Colin Farrell por “The Penguin”

Mejor actriz de miniserie: Jodie Foster por “True Detective: Night Country”

Mejor actuación en comedia stand-up: Ali Wong, "Ali Wong: Single Lady"

La película con más nominaciones es “Emilia Pérez” con 10, seguido de “The Brutalist” con siete, “Cónclave” con seis, así cómo “Anora” y “The Sustance” con cinco.

“Oppenheimer” se convirtió en la edición 2024 en la gran ganadora de la noche con cinco premios: Mejor Película de Drama, Mejor Actor de Drama, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Banda Sonoro.