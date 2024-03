Lily Gladstone podría hacer historia el próximo domingo y convertirse en la primera nativa estadounidense en ganar un Óscar por Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), en una noche en la que competirá por la estatuilla con Emma Stone, también favorita por su trabajo en Poor Things (Pobres criaturas) y ya ganadora de este premio en 2017 por La la land.

La disputa está reñida: Gladstone se coronó como la mejor actriz en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, que suelen ser un buen termómetro para la gala del Óscar, mientras que Stone ganó en los Critics Choice Awards y los BAFTA, ceremonia en la que no resultó nominada la actriz de ascendencia piesnegro.

Ambas resultaron triunfadoras en la pasada gala de los Globos de Oro: Gladstone como mejor actriz de drama y Stone como mejor actriz de comedia. Es por ello que aunque la categoría también la disputan Carey Mulligan, Annette Bening y Sandra Hüller, se prevé que la estatuilla caiga del lado de las antes mencionadas.

En rede sociales los internautas están promoviendo a su favorita de las dos, tanto que sus nombres se han vuelto tendencia, unas horas antes del gran evento. Los ganadores de la 96 edición de los Óscar se darán a conocer el 10 de marzo en una ceremonia televisada desde el teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).

Me molesta un poqui que el argumento para que "Emma Stone no gané el #Oscars mañana, es porque ya tiene uno", y qué por eso debe ganar Lily Gladstone pic.twitter.com/8eQzO0yrT8

La categoría de mejor actriz de los Óscar suele estar rodeada de polémica, ya sea por falta de diversidad – como el hecho de que Halle Berry sea la única mujer negra que ha ganado esta categoría en la historia de los premios- o por los desaires a lo que el público considera grandes actuaciones.

