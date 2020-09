En directo Premios Emmy 2020: La gala virtual ante la pandemia del coronavirus

Los Emmy se reinventan en forma virtual ante el coronavirus.

El humorista Jimmy Kimmel, presentador del evento, dio la bienvenida desde el mítico Staples Center de Los Ángeles, la sede símbolica de una cita sin alfombra roja, invitados famosos ni discursos sobre el escenario.

Kimmel: “Bienvenidos a los “Pand-Emmys”La imagen vacía del centro de Los Ángeles, el mismo lugar en el que años atrás una masa de invitados, prensa y curiosos estarían congregados, dio prueba al inicio de la emisión de las raras circunstancias en las que los organizadores han ideado un nuevo formato para una gala que, precisamente, destacaba por reunir a muchas estrellas con poca distancia social.

La favorita de las nominadas

“Watchmen”, la miniserie de Damon Lindelof y HBO que dio continuidad al célebre cómic homónimo, se postula como la producción favorita con 26 nominaciones, por delante de “The Marvelous Mrs. Maisel”, con 20 menciones, y de “Ozark” y “Succession”, que llegan con 18 candidaturas. “The Handmaid”s Tale”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Better Call Saul”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Sucession” se verán las caras por el Emmy a la mejor serie dramática.

La disputa por el premio de comedia

El galardón a la mejor comedia se decidirá entre “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “What We Do in the Shadows”.

Antes de que empiece…

Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron en cinco noches a lo largo de esta semana; y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que se celebra hoy.

Equipo listo

El equipo técnico de la organización envió más de un centenar de combos con equipos para ayudar a los presentadores a producir su aparición en el programa de manera remota.

¿Quién encabeza las nominaciones?

Con un total de 160 nominaciones, Netflix encabeza la lista y es la segunda vez que la streaming ha superado a su rival, HBO, que acumula 107 nominaciones este año.

Lista de los ganadores