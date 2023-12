En presunto estado de ebriedad y defendiendo a Ángela: la transmisión en vivo de Pepe Aguilar que causó polémica en redes sociales

Sin embargo, esta convivencia tomó un giro inesperado cuando Pepe Aguilar, en presunto estado de ebriedad, arremetió contra uno de sus seguidores que realizó un comentario en referencia a su hija Ángela Aguilar.

Un usuario de Instagram hizo referencia al comentario emitido por Ángela Aguilar hace un año, cuando aseguró ser “25% argentina” y felicitó a la albiceleste por su triunfo en el Mundial de Qatar 2022.

Ante esta situación, el intérprete de Prometiste criticó a la persona que realizó el comentario y defendió a capa y espada a su hija menor.

“Como les gusta el cuento, me cae de a madr… Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan, ¿argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre. ¿Cuál es la pinch* diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un inglés? Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios”, aseguró.

Además, Pepe Aguilar indicó que las críticas en contra de Ángela por supuestamente “no sentirse mexicana” no tienen sentido y lamentó que miles de personas pierdan su tiempo en esas cosas.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pend*jada. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea, tus energías las gastas para decir esa pend*jada… por eso estamos como estamos”, agregó.

La transmisión en vivo de Pepe Aguilar hizo que un sinfín de internautas criticaran su “comportamiento irresponsable” y su falta de respeto hacia sus seguidores por grabarse en presunto estado de ebriedad.

No obstante, otro gran grupo de persona defendieron la actitud del cantante mexicano al apoyar a su hija y no dejar que personas en redes sociales continúen acosándola.