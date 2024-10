¿En qué año se separó One Direction?

En las últimas horas, la prensa internacional anunció que los exintegrantes de One Direction reaccionaron de forma tardía ante la muerte de Liam Payne, quien falleció el pasado 16 de octubre en Argentina.

A causa de ello, se especula acerca de las razones por las que esta respuesta no fue inmediata en distintos medios internacionales.

Sin embargo, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, exmiembros de One Direction, declararon este día que se sienten completamente devastados tras la muerte de su “hermano”, según información de EFE.

Por otro lado, las reacciones en redes sociales por parte de los fanáticos no se hicieron esperar. Aunque existen opiniones mixtas, muchos recuerdan con nostalgia a esta banda británica-irlandesa.

¿Cuándo se separó One Direction?

One Direction se separó en el 2015, según información de la prensa internacional. La agrupación nació en 2010 en la versión británica del programa de telerrealidad The X Factor. Aunque sus integrantes participaron en la audición, no pasaron a la siguiente ronda individual.

A pesar de eso, formaron una agrupación musical que se considera una de las más exitosas en su género. Entre las canciones favoritas del público se encuentran Kiss You,What Makes You Beautiful, Little Things, Live While We’re Young y Night Changes.