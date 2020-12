Enrique Bunbury presenta “Curso de levitación intensivo”, un álbum que incluye connotaciones sociales

Enrique Bunbury promociona "Curso de levitación intensivo", su nuevo álbum de estudio. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

A través de la plataforma Zoom, Enrique Bunbury compartió con varios periodistas del mundo, detalles de su reciente producción discográfica.

Durante una charla de 1.15 horas, el cantautor español comentó anécdotas del proceso de composición, grabación y tratamiento del álbum. Además, afirmó que está satisfecho de lo que aportó a nivel creativo durante este año, debido a que, el 29 de mayo pasado lanzó Posible y este viernes 11 presentó Curso de levitación intensivo, lo que significó la presentación de dos álbumes en un año y tan solo con siete meses de diferencia uno del otro.

Bunbury afirmó que su reciente producción discográfica está enfocada a un cambio y que los temas estuvieron influidos en lo que sucedió durante el 2020. “Decidí que el disco estuviera empapado de temas que incluyen todo lo que estábamos viviendo”, aseguró el artista español durante la rueda de prensa virtual al referirse a la pandemia del coronavirus, la cual afectó al mundo y que, mermó en alto porcentaje el trabajo de la industria musical.

“Curso de levitación intensivo en un álbum que considero urgente, que necesitaba sacar, que pensaba que las canciones tenían que salir en 2020 porque hablan de una forma o resuenan de alguna manera con respecto a esto que nos ha ocurrido a todos”, agregó el artista español.

“Esta situación global en la que hay, digamos, muchos aspectos que tocar, muchos debates que deberían estar abiertos, y que de alguna forma en los textos de este disco resuenan y tienen una conexión con este presente”, afirmó.

El álbum está disponible en varios formatos físicos. Además, se puede escuchar en plataformas streaming.

Cierre de un ciclo

Durante la conferencia virtual Bunbury por confirmó que, en Curso de levitación intensivo existe una combinación de sintetizadores, melodías electrónicas y lírica.

“Este es un disco que cierra el periodo desde Palosanto (2013) hasta ahora, estos últimos discos más contemporáneos, y me lleva en una dirección que intento intuir pero que no sabría definir porque no estoy ahí todavía. Sé que estoy saliendo de esta etapa contemporánea y yendo hacia un nuevo lugar”, dijo.

El mensaje para los “críticos” y las connotaciones sociales

Curso de levitación intensivo incluye diez temas, entre ellos, algunos con carga social como N.O.M. (Nuevo Orden Mundial), Tenías razón en todo, El precio que hay que pagar y Malditos charlatanes, esta última con un mensaje al comportamiento que se pone de manifiesto constantemente en las redes sociales.

“Malditos charlatanes es una canción muy bonita y es de las que más me gustan del disco. Su origen en esta forma, este ser humano en el que nos hemos convertido en las redes sociales. Este ser humano que en las redes sociales se comporta como un conductor de automóvil, que insulta de más, y que, en realidad, luego se baja del automóvil y no es así, no tiene esa agresividad. Creo que en las redes sociales la gente se comporta de una forma excepcional en el sentido de que no es lo habitual, no es como son en realidad. La gente opina sobre cualquier cosa con muy poco conocimiento y, sobre todo, con muy poca sensibilidad”, explicó Bunbury.

“En este mundo que nos ha tocado vivir, yo, sinceramente pienso que debería de ser un motivo de reflexión. Para mí, el tema de las redes sociales sobre el que he reflexionado mucho, sé que papel tienen en mi vida y qué papel no deseo que tengan. Creo que estamos en un momento en el que, después de llegar al pico en el que estamos llegando en este 2020, espero que la humanidad haga una reflexión sobre lo que ha perdido en estos momentos con las redes sociales”, agregó.

Los conciertos y las secuelas de la pandemia

Bunbury también se enfocó en las secuelas que provocó la pandemia del coronavirus. Hizo énfasis en las medidas de prevención generales y envió una alerta por la situación que atraviesa la industria musical. Además, dijo que este año ha existido mucho el silencio cultural, pero que tiene la esperanza de que en 2021 no sea así.

“Estamos en un momento muy crítico en el que nos tienen las alas bastante cortadas en cuanto al mundo del espectáculo y la cultura”, dijo.

“Los conciertos se habían convertido en la forma de poder pagar las facturas de la luz y todo eso. El que nos hayan dejado sin trabajo complica un poco la situación. La gente que gobierna y que piensa en el bien de la sociedad debería tener un poco de empatía respecto a muchos gremios, no solo la cultura y el espectáculo, que están sufriendo y que están en situación crítica”, agregó.

Antes de finalizar la conferencia virtual, el músico español explicó que ha intentado “no caer en tentaciones” durante la pandemia, como hacer conciertos caseros y gratuitos sin una calidad mínima.

“Los músicos deben de cobrar por su trabajo y ofrecer la música como las estamos ofreciendo por streaming, en plataformas como Spotify o Apple, ya es regalar la música. Luego, regalar los conciertos ya me parecía el colmo de los colmos”, sentenció.

A propósito de conciertos, Bunbury recalcó que el 23 de enero de 2021, ofrecerá un show único de forma virtual. El músico, quien en constantes ocasiones ha manifestado su rechazo por este tipo de actividades hará una excepción para responder a sus admiradores, quienes quieren escuchar los temas que este año presentó y que no ha podido exponerlos en directo.

La cita

Bunbury dará un concierto streaming el sábado 23 de enero, a partir de las 20 horas (hora en Guatemala).

Aunque el evento se proyectará a nivel mundial, cada país regirá un orden, en México lo producirá OCESA y Guatemala y el resto de los países en Centroamérica, estará a cargo de la productora Noches Vip.