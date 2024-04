Giancarlo Esposito, actor estadounidense de 65 años, es conocido por sus papeles de villano en series como Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian y The Boys.

No obstante, su carrera no siempre fue tan exitosa debido a que en una época de su vida no encontraba trabajo y la situación económica de su familia era complicada.

La falta de dinero en su vida hizo que Esposito estuviera a punto de cometer una locura al considerar la muerte como la única salida a sus problemas.

El actor que interpretó al personaje de Gus Fring en Breaking Bad, en el programa Jim & Sam, confesó que esta oscura etapa tuvo lugar en 2008, un año antes de ser elegido para participar en esta serie.

Durante ese año, sus problemas económicos hicieron que la idea de quitarse la vida pasara por su mente, todo esto para que su familia pudiera cobrar su seguro de vida y tener un mejor futuro.

“Mi salida en mi cerebro fue: ‘Oye, ¿obtienes un seguro de vida si alguien se suicida? ¿Reciben el pan? Mi esposa no tenía idea de por qué le preguntaba estas cosas. Empecé a maquinar”, confesó.

Con el paso de los días, este plan lo llevó a pensar en algo aún más macabro y oscuro: planear su propio asesinato a manos de sicarios.

“Si consiguiera que alguien me matara, si muriera por desventura, (mis hijos) obtendrían el seguro. Tuve cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue un momento difícil, literalmente pensé en la autoaniquilación para que pudieran sobrevivir. Así de bajo estaba”, mencionó.

A pesar de estos pensamientos oscuros, Esposito se dio cuenta que esto causaría un tremendo dolor en su familia y tan solo meses su suerte cambió al ser elegido para ser parte de Breaking Bad, serie que cambió su situación económica.

“Había una salida, pero yo no estaría disponible para mis hijos. Luego comencé a pensar que eso no era viable porque el dolor que les causaría sería de por vida y habría un trauma de por vida. La luz al final del túnel fue ‘Breaking Bad’”, concluyó.