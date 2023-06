“Era muy americana para los mexicanos”: las declaraciones con las que Ángela Aguilar revivió la polémica sobre su nacionalidad

Después de la histórica victoria de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Ángela Aguilar fue fuertemente criticada por asegurar que es 25 por ciento argentina.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullos hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió la cantante en una publicación en Instagram.

Estas palabras no fueron bien recibidas por sus seguidores, ya que inmediatamente recibió un sinfín de reproches por apoyar a Argentina y no a la Selección de México.

Lea también: “Lo logramos”: el tierno mensaje que Ángela Aguilar le dedicó a Christian Nodal tras cantar juntos por primera vez

La controversia en torno a la nacionalidad de Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar a raíz de su reciente entrevista con Univisión, donde la joven cantante reveló nuevos detalles sobre su vida personal.

Durante esta charla, la intérprete de Dime cómo quieres indicó que su niñez fue difícil debido a que creció entre dos culturas al nacer y crecer en Estados Unidos.

Le puede interesar: “Es mi homenaje y lo haces a mi tono”: el insólito regaño que Ángela Aguilar recibió por parte de David Bisbal

“Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos”, aseguró.

#Espectáculos | ¡50% Estadounidense! "Muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos": Ángela Aguilar revela lo difícil que ha sido tener dos nacionalidades Durante su visita al norte de Texas, Angela Aguilar, la heredera de una dinastía artística de tres… pic.twitter.com/LDdPTsMqN2 — Plano Informativo (@Planoinforma) June 19, 2023

No obstante, inmediatamente reveló que, con el paso del tiempo, aprendió a apreciar esta curiosidad en su vida y le sacó provecho.

Lea más: Ángela Aguilar: quién es el misterioso actor de Hollywood que conquistó el corazón de la joven cantante

“Entendí que tener estas dos culturas que me respaldan, es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante”, concluyó.

Las palabras de Ángela Aguilar causaron molestia en un grupo de sus seguidores, quienes la atacaron por supuestamente rechazar sus raíces mexicanas en reiteradas ocasiones.

“Eres una ególatra”, “¿De verdad no tiene a alguien que le ayude?”, “Ser pocha no es ser gringa” y “O sea que no tenía sangre argentina”, fueron algunos de los comentarios contra la cantante de 19 años.