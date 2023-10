“Éramos más que colegas, éramos una familia”: Elenco de “Friends” está “totalmente devastado” por muerte de Matthew Perry

“Más adelante diremos más, cuando podamos (…) Por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todas las personas que lo amaban”.

Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación del bromista Chandler Bing en Friends, la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004.

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el sábado 28 de octubre y no pudieron reanimarlo, dijeron fuentes policiales al diario Los Ángeles Times.

Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con varias adicciones y graves problemas de salud durante años. Pero su sorpresiva muerte causó conmoción en el mundo.

“Estamos devastados al saber del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros”, escribió la productora de Friends, Warner Bros., en sus redes sociales.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/YGPt7FnfDT

— Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) October 29, 2023