“Es 100 por ciento mía”: las críticas que recibió Peso Pluma por supuestamente adueñarse de la canción ‘Ella Baila Sola’

Sin embargo, el crédito de este éxito fue acreditado a Peso Pluma, quien saltó a la fama internacional y fue invitado a The Tonight Show de Jimmy Fallon, el programa más famoso de EE.UU., para interpretar esta canción en solitario.

La reciente presentación de Peso Pluma en este programa fue motivo de polémica y un sinfín de críticas, ya que Pedro Tovar, escritor de la canción e integrante de Eslabón Armado, no fue invitado ni recibió el mismo reconocimiento.

Ante esta situación, Pedro Tovar, por medio de una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Instagram, mostró su tristeza por no obtener el mismo reconocimiento que Peso Pluma.

De igual manera, el vocalista de Eslabón Armado reveló que él escribió Ella Baila Sola y que su proceso de creación le costó mucho trabajo.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía”, aseguró.

Pedro Tovar, el autor de “Ella baila sola” se dijo triste por no recibir el crédito por parte de Peso Pluma, quien se ha llevado todo el reconocimiento con la canción. pic.twitter.com/KdG0A2B0Gi — ¡OMG! (@omgchismes) May 2, 2023

Para finalizar, Pedro Tovar indicó que, al principio, Peso Pluma no promocionó la canción por ningún lado, pero una vez obtuvo reconocimiento internacional se “adueñó de ella”.

“Ando triste éstos días. La canción Ella Baila Sola yo la escribí, tuve que hacer mucho esfuerzo para esa rola; Peso Pluma no la puso en ningún lado”. concluyó el cantante.