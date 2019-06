¿Es Chernobyl la mejor miniserie de la historia? 3 razones para verla

Chernobyl es la más reciente sensación de HBO (Foto Prensa Libre: HBO).

Después de la satisfacción —o insatisfacción, para algunos— del final de Game of Thrones, la atención en HBO, el canal y productora de la serie, puede haber decaído.

Pero quienes son asiduos de la televisión y las series ya están acostumbrados a que HBO se esfuerce e invierta constantemente para tener, uno tras otro, programas de calidad; o, al menos, que confrontan de aquella idea que las series de televisión son para pasar el rato.

The Wire, The Sopranos, Six Feet Under, Girls, Band of Brothers, Deadwood, Curb Your Enthusiasm, The Leftovers… Solo por mencionar algunas.

La que se debe mencionar ahora, sin embargo, es Chernobyl. Es la serie que confirma, todavía más, que las series están al mismo nivel o quizás por encima de las películas. Estas tres razones lo plantean.

1 – El relato histórico

Hay que hacer la distinción: está la nostalgia y está la historia. La primera, claramente, está en las manos de cada productora de tele o cine. Basta con ver una cartelera para entender que hay quienes consumen aquello que, de buena manera, las lleve al pasado.

Pero la historia es lo que es, valga la redundancia. Algunos la vivieron desde un primer plano, fueron parte o ajenas a ella. Algunos no habían nacido. Y que una producción busque recrearla es, licencias creativas aparte, una posibilidad de introducir los hechos a nuevas generaciones.

O hacer que las pasadas repasen un suceso desde una nueva perspectiva.

Chernobyl es eso: una serie sobre la catástrofe nuclear que ocurrió en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada al norte de Ucrania, que en 1986 era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Un episodio que dejó al menos 31 muertos —según cuestionadas cifras oficiales— y decenas de miles de evacuados tras la explosión de uno de los reactores, desprendiendo una gran cantidad de materiales radioactivos y tóxicos que, aún hoy, mantienen a la región en un aislamiento que intriga a turistas y científicos.

La miniserie de 5 capítulos relata eso. La ventaja es que, al no limitarse a un largometraje de 120 minutos, se permite explicar con profundidad las circunstancias, errores, héroes y villanos, víctimas y repercusiones, y el papel del científico Valeri Legásov, de quien se hablará más tarde.

Y por la gravedad de lo que ocurrió, un accidente que sigue siendo relevante más de 30 años después, es significativo volver a ello.

2 – El terror

Pero porque Chernobyl no es un documental sino un relato histórico, es aquí donde entra el valor de la producción creada por Craig Mazin, cuyos trabajos anteriores se apartan de los dramas y la historia: The Hangover II (2011), Identity Thief (2013) o Scary Movie 3 (2003), entre otras.

El tiempo narrativo de la serie consigue que todos los hechos que llevaron a la catástrofe sean explicados con detenimiento. En el papel de los actores y la dirección, junto con la fotografía, se muestran la angustia, el miedo, la tristeza, la maldad, la rabia: todo lo que compone una sólida historia de terror.

Porque no se trata de una invención sobre un fantasma o una casa embrujada. Es un hecho que de verdad afectó a decenas de miles, quienes con ignorancia huían de un enemigo invisible y que progresivamente dejaría estragos en sus vidas.

La licencia creativa de los productores fue narrar los hechos desde ese plano, apartándose meramente de un documental. No son entrevistas, sino expresiones y diálogos, junto con la vestimenta, la indumentaria, los escenarios y las estructuras, los que reconstruyen el episodio.

El miedo es el hilo de la serie.

3 – Jared Harris

O Valeri Legásov. Sin ánimos de spoilear el relato, pues es historia y está descrita en la Wikipedia, Legásov fue el científico nuclear que dejó grabado en una serie de videos lo que pasó en Chernobyl.

Ese papel es interpretado por el británico Jared Harris, que se mantiene como uno de los actores más interesantes y sólidos con sus papeles en The Crown, como el rey George VI, o Lane Pryce, en Mad Men.

Es él quien recrea la perspectiva y las decisiones de Legásov. Fue quien estuvo a cargo de investigar lo que ocurrió en el accidente de Chernobyl.

Murió por suicidio en 1988, dos años después, sumado en una depresión que se acusa a la exposición a la radiación y también a la falta de transparencia en el incidente, con los esfuerzos del partido soviético por minimizar los efectos (y los culpables).

Si buscaba motivos para extender esa suscripción a HBO Go o visitar a ese amigo que lo tiene en casa, en un día puede ponerse al día. Disfrutar, observar, discutir y compartir.

