“Es el honor de mi vida”: Usher será el encargado del espectáculo del Súper Bowl de 2024

El cantante texano, definido por la liga estadounidense como “uno de los más influyentes de su generación”, tomará el relevo de Rihanna, que actuó en el Súper Bowl de 2023.

La actuación del medio tiempo del Super Bowl es un auténtico acontecimiento mundial que atrae tanta atención como el partido en sí.

En su exitosa carrera, Usher, nacido en Dallas en 1978, vendió más de 80 millones de discos y se consagró como una estrella global, como cantante, bailarín y empresario.

El texano también destaca por su labor social y lleva 24 años recaudando fondos para ayudar a las comunidades de bajos recursos, también gracias a su fundación New Look Foundation.

Daily reminder that Rihanna headlined Super Bowl SOLO, levitating on a platform high above the field while being pregnant and breaking the record for the most watched halftime show of all time. pic.twitter.com/0XtUBFHcoN

— RIHPRINT (@yourfavesidol1) September 19, 2023