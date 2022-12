¡Es oficial! RBD anuncia su reencuentro y prepara gira mundial “Soy Rebelde World Tour” para 2023

Luego de que la banda eliminara todo el contenido de las redes sociales del grupo y de las cuentas personales de sus integrantes, se generó una expectativa muy grande entre los usuarios.

Sin embargo, tras una publicación lanzada el lunes 19 de diciembre anunciaron su regreso para el 2023, además también anunciaron una gira mundial.

Soy Rebelde

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, después de 18 años de haber iniciado Rebelde, se reunieron para formar parte del nuevo proyecto. Por ello cambiaron su foto de perfil con el logo oficial de la banda anunciando el esperado come back.

La gira mundial se llamará Soy Rebelde World Tour y se presentará en los escenarios con sus temas más exitosos como Sálvame, Solo Quédate, Silencio, Nuestro Amor, entre otros.

Según el medio internacional Infobae algunos de los países que podría visitar la agrupación pueden ser: Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Argentina, ya que formaron parte de su gira de despedida.

Según Guillermo Rosas, manager de RBD, dijo que la idea nació después del concierto virtual en 2020 Ser o Parecer, asegurando que los países mencionados estaban en su listas. También dijo que la gira no sería extensa por los compromisos personales de los artistas.

Los fans han mostrado preocupación de que la gira sea corta, ya que la demanda de boletos sería muy grande y algún fanático podría quedar fuera. Los admiradores también han sugerido que las sedes sean las más grandes de cada ciudad como el Estadio Azteca en México y Estadio de Maracaná en Brasil.

De los seis integrantes originales, únicamente podrán asistir 5, ya que Alfonso Herrera, quien ya había estado ausente durante el reencuentro navideño de los demás actores y tras no ocultar sus publicaciones y no cambiar su foto de perfil había dado indicios de que no participará en la gira mundial. Aseguran los medios que fue algo similar a su ausencia en el concierto virtual durante la pandemia de covid-19 en 2020.

Es oficial

Por el momento lo único confirmado es su regreso y que durante el 2023 tendrán un gira por distintas partes del mundo. En su página web ya se puede realizar el registro, en donde se puede observar una cuenta regresiva que indica que el día 19 de enero del 2023 se tendrá más información.