“Es sumamente vergonzoso y decepcionante”: Capilla de Octavio Ocaña, actor de “Vecinos”, fue dañada y robada

9 meses después de su trágico fallecimiento, Bertha Ocaña, hermana “Benito”, publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram y criticó el vandalismo cometido en la capilla que colocaron en el lugar en que el actor murió.

“Arrancaron la capilla completa, es sumamente vergonzoso y decepcionante que como personas y como seres humanos nos seguimos atreviendo a hacer ese tipo de cosas”, dijo Bertha.

De acuerdo con la hermana de Benito, la capilla fue arrancada del lugar, así como una cruz y una imagen especial en la que aparecía una frase para recordar a su hermano.

Según Bertha, la capilla fue un regalo de Las Tinieblas del Gruñón, youtuber que también denunció que se robaron los objetos que estaban colocados a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, Estado de México.

Lea más: Aranza Peña: la última fotografía que publicó la actriz de “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho” antes de morir en un trágico accidente

“Es lo único que quiero expresar acerca de lo sucedido en la Chamapa, que vergüenza hacer ese tipo de cosas, pero siempre estaremos agradecidos con @lastinieblasdelgrunon por ese gran gesto que tuvieron al hacerle a mi hermano su capilla y proteger nuestra cruz. Sin embargo, aunque hoy ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así no se preocupen que Dios los perdone y los ayude a sanar su corazón”, fue el texto que compartió Bertha acompañado del un clip.

Lea también: “¿Han visto algún bailarín de Madonna gordito?”: Yuri se defendió al ser catalogada como gordofóbica