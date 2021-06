“Es un proyecto que agarró mucha fuerza y espíritu”: Natalia Lafourcade revela intimidades de “Un canto por México, vol. 2”, su reciente álbum

Natalia Lafourcade promociona “Un canto por México, vol. 2”, su nuevo álbum. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

El viernes 28 de mayo, Natalia Lafourcade lanzó Un canto por México, vol. 2, la segunda parte de un proyecto hecho en comunidad que nació como iniciativa de ayuda.

La producción se creó en beneficio de la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho en Jatiplán, Morelos, México y se extendió para proyectar la música, la cultura y el arte mexicano.

El volumen 1 de este proyecto fue reconocido con dos Latin Grammy y un Grammy. Además, para esta segunda entrega, Lafourcade contó con colaboraciones de Rubén Blades, Jorge Drexler y Mon Laferte, entre otros, y comparte once nuevas grabaciones que incluyen clásicos del cancionero mexicano y reversiones de su propia obra.

De acuerdo con Lafourcade, aunque el conjunto de dos volúmenes de esta producción se centró en México, ella lo define como un proyecto universal.

Durante una entrevista con Prensa Libre, Natalia Lafourcade contó detalles de su reciente lanzamiento y reveló generalidades de la producción.

“La semilla de Un canto por México tiene que ver con ese concierto que hicimos para recaudar fondos y poder empujar la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho (CDSJ), algo que empezamos a hacer en 2017. Este es un espacio muy importante para la comunidad, para la cultura, para el arte, para las tradiciones y para preservarlas vivas”, dijo Lafourcade durante una videollamada.

La cantautora mexicana dijo que este proyecto evolucionó cuando se dieron cuenta de todo lo que necesitaban para poder ayudar. “Dos años después de haber comenzado con esta tarea, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo contundente, algo grande para poder conseguir los objetivos. Fue en ese momento que decidimos hacer un concierto, en invitar a mucha gente”, agregó Lafourcade.

Durante la conversación, Natalia agregó que planificaron hacer el show en un lugar grande para que pudieran asistir familias completas y cuya intención era ver disfrutar a niños, niñas, jóvenes, papás, mamás, tíos, abuelos, abuelas, primos, primas y amigos.

“Al haber puesto esa meta con Kiko Campos (productor), hicimos una setlist que fue como un abanico de emociones, de canciones y de géneros que permitieran viajar a la gente a través de las sensaciones, pero también de la música mexicana. Además, cuando nos dimos cuenta de que estábamos creando un megaconcierto, entonces no quería que esto se quedara en una presentación y fue entonces que con Kiko decidimos grabar un disco que se extendió a dos volúmenes”, confesó la cantautora mexicana.

Para Natalia Lafourcade haber creado Un canto por México significó unir mundos, estilos musicales, personas, gente y hacer algo en comunidad.

“Queríamos hacer algo donde se pudiera notar la cantidad de talento que tenemos en este país, en nuestra música, en nuestras tradiciones, en nuestras letras. Hacer Un canto por México, pero también un canto por Latinoamérica, un canto por la humanidad, un canto en el que nos podamos encontrar todos y todas nosotras, algo que defino como un proyecto universal”, añadió Lafourcade.

Un proyecto con mucha fuerza y espíritu

Según reveló Natalia, Un canto por México incluye música, esencia, sabor y cultura de su país. “Dijimos: si el evento se va a llamar Un canto por México, entonces tiene que ser muy a la mexicana”, contó Lafourcade, artista que, para lograr su objetivo, integró varios géneros musicales e invitó a varios músicos.

“El proyecto terminó agarrando mucha fuerza y espíritu. Al escuchar los discos se siente la fuerza que tienen, la cual se logró gracias a la fuerza, a la unidad de todos estos mundos, de toda esta gente involucrada”, añadió.

Durante la entrevista, la cantautora mexicana también contó que este proyecto no ha dejado de sorprenderla y, aunque sabe que cada grabación toma su propio ritmo, Un canto por México ha sido especial desde su concepción.

“Siempre que haces discos te vas a sorprender porque no puedes planear demasiado, porque hay un punto donde los proyectos dejan ver hacia donde se va y cómo se va revelando ante uno la música. Cuando estábamos en el estudio y empezamos a ver cómo la música comenzaba a revelarse ante nuestros oídos, nos vimos y dijimos ¡órale! Esto esta agarrando nuevo aire, pero con todo”, confesó Lafourcade.

Los dos volúmenes

Un canto por México, vol. 1 se lanzó en 2020 y obtuvo varios reconocimientos y el pasado 28 de mayo, Lafourcade lanzó Un canto por México, vol. 2, la segunda parte de un proyecto diverso.

De acuerdo con la artista mexicana, gran parte del repertorio que incluyó en los dos volúmenes de la producción, ya se había grabado y se incluyó en diferentes presentaciones en directo. Además, aseguró que cambió de giro al haber efectuado ese concierto benéfico, el cual creció como proyecto y que haberlo realizado con tantas personas tomó otro sentido a lo que cada presentó en cada canción en su versión original.

En esta segunda entrega, Natalia Lafourcade contó con la colaboración de artistas como Rubén Blades, Mare Advertencia, Jorge Drexler, Mon Laferte, Pepe Aguilar y Los Cojolites, entre otros.

En Un canto por México, vol. 2, la compositora mexicana comparte una nueva versión de su éxito Tú sí sabes quererme, que cuenta con la participación del salsero panameño Rubén Blades, artista que será homenajeado como la Persona del Año en la próxima edición de los Latin Grammy, según lo reveló el 2 de junio la Academia Latina de la Grabación.

Para mostrar la diversidad cultural, junto con Blades participó la rapera y activista social oaxaqueña Mare Advertencia, quién integró “poder” al tema original que Lafourcade incluyó en 2017 en el álbum Musas.

“Es un proyecto que por su naturaleza y espíritu propio te genera varias sensaciones, te despierta, te sensibiliza y te conecta porque está lleno de conexiones y solito te abre los ojos y te sacude. Siento que así terminó de gestarse porque no está forzado y eso es lo más maravilloso y lo que más me gusta porque todo cae por su propio peso”, añadió Lafourcade.

La cantautora mexicana afirmó que este proyecto no ha concluido y espera que dé más frutos. “Ahora liberamos la música, pero todavía estamos trabajando por la reconstrucción y es algo en lo que no vamos a descansar hasta que se pueda terminar el proyecto. Hay que entregar, hay que cerrar y también me daré el chance de volver al estudio de grabación, de volver a mi mundo, de volver a crear y ver hacia donde sigue. Creo que estos tiempos son muy inciertos y quería regalarme tiempo en el hogar. Eso es lo que sigue por ahora junto con los proyectos que estoy haciendo, con los compromisos que tengo pendientes, quizás pensar en una gira y evaluar hacia donde se va presentando o encaminando todo”, agregó Natalia.

El cariño por Guatemala

Durante la entrevista, Natalia Lafourcade recordó los momentos en los que ha interpretado su música en el país y lo mucho que estima a las personas que la han apoyado durante su trayectoria.

La cantautora mexicana dijo que su participación en el II Festival Acústico de Gaby Moreno, en marzo de 2015, fue un momento mágico y qué, aún tiene presente la velada memorable que vivió en julio de 2016, cuando presentó su álbum Hasta la raíz.

“A todos los guatemaltecos y guatemaltecas les mando mucho cariño, agradezco mucho su apoyo y deseo visitarlos y visitarlas, quiero cantar para ustedes con todo el amor, que ustedes me canten y que cantemos juntitos. Además, espero que se pase rápido el tiempo, que se acomoden las cosas en el mundo para bien, que llegue la luz y mucho amor. Mientras tanto, disfruten mucho estos dos volúmenes de Un canto por México porque se hicieron con mucho cariño y considero que es un canto Universal”, concluyó Lafourcade.