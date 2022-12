“Es una decisión que él está tomando”: Actriz de Rebelde defiende a Poncho Herrera por no ser parte del reencuentro

La banda mexicana Rebelde, mejor conocida como RBD, dio la sorpresa al confirmar su reencuentro y el Soy Rebelde World Tour para el 2023. Aunque son pocos los detalles que se tienen de la gira por el momento, varios fanáticos no quedaron satisfechos al saber que Poncho Herrera no formará parte de este proyecto.

Luego de conocer la noticia, internautas reaccionaron ante la decisión de Alfonso -Poncho- Herrera de no regresar con sus compañeros. Una ola de memes y comentarios rechazaron que solo cinco de los seis actores juveniles serán parte de Soy Rebelde World Tour. Sin embargo, también hubo quienes lo defendieron, entre ellos una actriz que participó en la telenovela.

En una entrevista realizada en el programa Hoy, Zoraida Gómez comentó que desde que se dio a conocer la noticia del reencuentro le han escrito preguntándole acerca de cómo conseguir los boletos y si sabe los motivos por lo que Herrera no estará en la gira.

“O sea, ya todo el mundo me está diciendo ‘¿qué onda con los boletos’, pero espérense, a mi todavía ni me han invitado, espero que me inviten. A mí me hubiese encantado que estuviera Poncho, pero ni modo. A mí me encantaría ir como invitada a verlo, sería muy feliz”, dijo en el programa mexicano.

Los presentadores le preguntaron si consideraba la idea de que Herrera no estará en el reencuentro porque le daba pena, sin embargo, la actriz enfatizó que no, “¿Cómo crees que se va a avergonzar de un proyecto tan importante mundialmente? ¡Imposible!”.

Luego opinó que es respetable que el actor y conductor no quiera retomar el proyecto. “Es una de las cosas que la telenovela siempre proyectaba, que era el respeto a las decisiones personales y que de igual forma no hay porque tenerle menos o más cariño. Simplemente es una decisión que él está tomando”, dijo ante las cámaras.

Terminó la entrevista asegurando que a Herrera le ha ido bien con los proyectos que ha realizado en los últimos años y que si él considera que no siente la “necesidad de volver al pasado” es respetable y comparte ese punto de vista.