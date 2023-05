“Es una gran estrella”: el emotivo mensaje de Arnold Schwarzenegger hacia Bruce Willis ante su estado actual de salud

Tras saberse sobre la condición del actor estadounidense, varios compañeros de Willis han compartido mensajes de apoyo en redes sociales donde le desean lo mejor al protagonistas de filmes como Duro de Matar.

Uno de los actores que recientemente llamó la atención por el emotivo mensaje que le dejó a Bruce Willis es el popular actor Arnold Schwarzenegger.

Fue a través de una entrevista que el fisicoculturista y actor dio al medio Cinemablend en donde expresó buenos comentarios acerca de Bruce Willis y que es entendible que haya tenido que tomar la decisión de dejar la actuación.

“Creo que es fantástico. Siempre fue, durante años y años, una gran, gran estrella. Y creo que siempre será recordado como una gran, gran estrella. Y un hombre amable. Entiendo que bajo sus circunstancias, de salud, haya tenido que retirarse”, dijo Schwarzenegger.

