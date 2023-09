“Es una mujer posesiva y malvada”: Aseguran que Shakira es mala jefa y da un trato nefasto

El pasado 20 de septiembre Shakira y Fuerza Regida lanzaron la canción El jefe, con la que critican la explotación laboral. Sin embargo, una mujer quien asegura haber trabajado con la cantante colombiana por más de cuatro años indica que no es buena jefa y su trato con los trabajadores es “nefasto”. También dice que declaró contra la intérprete en su caso de deuda con la Hacienda.

Por medio de un vídeo en vivo de TikTok, pero que después publicó en su cuenta, Cristina Cárdenas relata que por cuatro años trabajó como coordinadora de figuración en los rodajes publicitarios de la intérprete de Ojos así y TQG. “A mí nunca me ha contratado Shakira, a mí me contratan otras empresas. No soy ex empleada de Shakira”, aclara al principio.