“Ese resultado no era su intención”: las desgarradoras declaraciones de Andrea Legarreta ante el veredicto del caso de Pablo Lyle

A raíz de este golpe, Juan Ricardo Hernández cayó al suelo y sufrió un traumatismo en la cabeza, herida que causó su muerte días después del altercado.

Luego de esta noticia, Andrea Legarreta dio su opinión sobre el veredicto en el caso de Pablo Lyle y lamentó los hechos que lo llevaron a cometer homicidio involuntario en Estados Unidos.

Durante el programa Hoy, la presentadora mexicana expresó su tristeza y brindó unas emotivas declaraciones para intentar que la audiencia sienta empatía ante la situación que actualmente vive Pablo Lyle.

“Es difícil no conmovernos. Es una familia. Es triste lo que sucedió, los que lo conocemos sabemos que nunca su intención hubiera sido ese resultado. Que nos sirva a todos de lección, al final todos somos seres humanos. Que levante la mano quien no ha sido explosivo. Que levante la mano quien no ha sido violento, irracional. Y no se justifica”, relató.

De igual manera, Andrea Legarreta aclaró que no defiende al actor de 35 años; no obstante, comentó que este incidente fue protagonizado por dos personas que habría tomado “malas decisiones”.

“Es un ejemplo en donde se involucraron dos personas que tomaron malas decisiones. Bien dicen, para una guerra se necesitan dos. Se involucraron dos personas, en las que dos familias están pagando esta situación de una manera cruel y triste. Y donde al final dos personas buenas, él nunca le hubiera deseado la muerte a nadie… sí lo sentimos”, indicó.

Para finalizar, la presentadora reveló que su postura no tiene relación al estatus de famoso de Lyle, ya que está expresado su tristeza como lo haría con cualquier otro ser humano.

“No es que sea un famoso, es un ser humano que como todos nosotros, todos los días nos topamos con la intolerancia de la gente. Como seres humanos tenemos que analizarnos”, concluyó.