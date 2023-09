“Esos jeans son así”: el divertido video con el que Ángela Aguilar se burló de las críticas recibidas por sus pantalones “sucios”

Por medio de un video publicado en sus historias de Instagram, Ángela Aguilar y su hermana Aneliz reaccionaron a su “pantalón sucio” y pusieron fin a este insólito debate.

La intérprete de Dime cómo quieres grabó un video en el que su hermana aparece usando estos polémicos pantalones y ella finge criticarla.

“Estamos grabando y le dije a Aneliz ‘¿por qué te pones esos pantalones sucios para grabar?’“, comienza diciendo Ángela.

Lea también: “No es justo”: mesero que criticó a Ángela Aguilar y su familia por “ser tacaños” asegura que fue despedido

“Creo que Ángela me odia secretamente porque le dije ‘¿Ángela, me puedes prestar ropa por favor? y entonces me dijo ‘Si, ponte estos jeans, esta camisa y entonces le hizo…’“, dijo Aneliz Aguilar a manera de burla.

Después de continuar simulando una falsa discusión entre hermanas, Ángela Aguilar aprovechó para aclarar lo sucedido y aseguró que sus pantalones están diseñados para dar un efecto de suciedad.

Le puede interesar: Ángela Aguilar: corazones, flores y otros detalles que habrían revelado su relación sentimental con Josh Ball

“Esos jeans son así, o sea, están hechos para verse sucios”, concluyó la hija menor de Pepe Aguilar.