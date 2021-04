“Está enferma”: Alejandra Guzmán refuerza apoyo a Enrique Guzmán y afirma que Frida Sofía tiene problema mental

Alejandra Guzmán manifiesta apoyo para su papá, Enrique Guzmán y tacha a su hija Frida Sofía de "enferma". (Foto Prensa Libre: YouTube y EFE)

Alejandra Guzmán, conocida también como la reina de corazones, es cantante mexicana y madre de Frida Sofía, figura pública con la que ha atravesado diferencias y que recientemente señaló a su abuelo Enrique Guzmán (papá de Alejandra) de acoso sexual.

El reconocido cantante reaccionó a las acusaciones y se defendió. Además, aseguró que su nieta Frida Sofía, necesita apoyo.

Tras esas declaraciones, Alejandra se pronunció en sus redes sociales, defendió a su padre y dijo ponía las manos al fuego por él.

Todo eso originó un caos en el entorno de una de las familias más importantes del mundo del espectáculo en México.

El proceso legal por su supuesto caso de abuso

La cantante mexicana Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, anunció el viernes 16 de abril por medio de sus redes sociales que iniciaría procesos legales contra “diversas personas”, tras haber confesado públicamente que había sido víctima de abuso sexual en su infancia.

“Les informo que con el inigualable apoyo de mis familiares y amigos he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público”, fue parte de un texto publicado desde su cuenta de Instagram.

En el comunicado, Frida señaló que será el despacho de abogados Oléa & Oléa quien lleve su caso, por lo que pidió a los medios de comunicación dirigirse a ellos en caso de tener alguna duda sobre su procedimiento.

El anuncio causó conmoción entre sus seguidores quienes con la frase “yo sí te creo” han apoyado la valentía que Frida ha tenido para hablar del tema.

La nieta de Enrique Guzmán volvió a ser el foco de atención después de haber narrado los maltratos y el abandono que vivió por parte de su madre, la roquera Alejandra Guzmán; los abusos de sus parejas en su infancia y entre lágrimas confesó que su abuelo, el también músico Enrique Guzmán, había abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

Aunque Frida Sofía no ha dejado claro quiénes estarán incluidos en su demanda, la nieta de Silvia Pinal pidió a las autoridades correspondientes que “conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita”.

Frida Sofía además aprovechó para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que había recibido desde que ofreció su testimonio.

Esto se suma a la avalancha de acusaciones que Enrique Guzmán ha recibido a través de los años, pues personalidades del mundo del espectáculo han recordado sus actitudes violentas y machistas del pasado, como el haberle tocado los senos a Verónica Castro sin su consentimiento o hacer comentarios morbosos en vivo sobre su propia hija, Alejandra.

También fueron revividos los relatos de su expareja, la actriz Silvia Pinal, (madre de Alejandra y abuela de Frida), quien en sus memorias señaló que había sido víctima de los comportamientos violentos del cantante mientras estuvieron casados.

Silvia Pinal pide a su nieta “resolver juntas” problemas con el clan Guzmán

La famosa actriz mexicana Silva Pinal rompió el silencio y pidió a su nieta Frida Sofía que se acercara a ella con la intención de ayudarla, luego de que la joven declarara que había sido víctima de abuso sexual en su infancia por parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

“No soy indiferente a lo que sucede en mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas (…) Dame la oportunidad de abrazarte y demostrar que estoy para ti en todo momento”, se lee en un comunicado emitido por Pinal.

La actriz también le pidió arreglar sus problemas lejos de los medios de comunicación y pidió a estos respetar los momentos tan duros por los que pasa su familia en la actualidad.

“Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios como lo que siempre hemos sido nosotras y desde la unidad y el respeto”, añadió.

Recientemente Frida Sofía volvió a ser el foco de atención después de haber dado una entrevista en la que prometía decir toda la verdad acerca de su historia.

En ella volvió a narrar los maltratos y el abandono que vivió por parte de su madre, la roquera Alejandra Guzmán; los abusos de sus parejas en su infancia y entre lágrimas confesó que su abuelo, el también músico Enrique Guzmán, había abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años.

Gracias a eso su enemistad con su madre, con la que ya tenía problemas, se incrementó debido a que la llamada reina del rock hizo unas declaraciones en donde aseguraba “meter las manos al fuego” por su padre.

Ante eso Frida había quedado sin el apoyo de su familia, por lo que el mensaje de Pinal ha sido el único de aliento que ha recibido de parte de sus cercanos de forma pública.

No obstante, en la misma entrevista Frida Sofia había confesado que era su abuela Silvia el único miembro de la familia con la que le gustaría volver a tener un contacto y aseguró que la amaba.

Por su parte, Silvia Pinal se convirtió en un emblema para la lucha en contra de las mujeres al dirigir por más de dos décadas la serie Mujer casos de la vida real, en donde exponía casos de violencia de género que mujeres enviaban al programa.

Estas no son las primeras acusaciones que recibe el roquero pues en el pasado Pinal denunció en sus memorias los episodios de abuso sexual y violencia que vivió junto a su expareja.

Alejandra Guzmán reitera apoyo a su padre y enfatiza el problema de Frida

Después de haberse pronunciado en las redes sociales, la reina de corazones apareció de forma pública y esta vez en un programa conducido por la periodista Adela Micha.

Alejandra Guzmán confesó los motivos por los que está distanciada de su hija Frida y dijo que lo que atraviesa su familia es algo fuerte y triste debido a que Frida Sofía ha llegado a todos los límites. Además, aseguró que su hija tiene un trastorno mental y que necesita ayuda profesional.

Alejandra recordó que Frida ha sufrido desde pequeña, pero enfatizó que se debe a problemas de salud. “Recuerdo que la tuve que mandar a un colegio porque trataron de secuestrarla, en el último año se le detectó Borderline y desde eso, he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil”, dijo la reina de corazones.

Según medios especializados en Salud, el trastorno de la personalidad límite o TPL, también conocido como borderline (BPD, por sus siglas en inglés) se caracteriza por una dolorosa mezcla de confusión emocional, relaciones e imagen de sí mismo inestables e impulsividad autodestructiva.

Durante la entrevista con Adela Micha, Alejandra mencionó sobre el apoyo material que ha brindado a su hija. “Le di un departamento, espero que lo disfrute, también le di un carro. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas y que no son posibles de comprobar”, agregó Alejandra.

Sobre el tema de su padre, Alejandra defendió de nuevo a su padre Enrique Guzmán y afirmó que ella le cree, tras la acusación de abuso sexual que señaló Frida. Además, la roquera mexicana indicó que esas acusaciones merecen demanda, pero por tratarse de su hija, no ha actuado. Sin embargo, señaló que, si Enrique Guzmán lo hace, ella lo apoyará porque confía en su padre.

“Después empezaron a hablar de estas cosas que me duelen mucho, imagínate ser juzgada por algo que no es verdad. No la he demandado porque es mi hija y no puedo llegar a este nivel. No sé por qué lo hace, creo que es porque le dejé de dar dinero y eso es increíble”, dijo la reina de corazones.

Alejandra le dijo a Adela Micha que está preocupada debido a que desconoce qué pueda pasar después. “Toda mi familia y yo tenemos miedo a lo que pueda pasar después. No sé porque hay esa necesidad de hacernos daño. He ido a todas las terapias. Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis problemas”, comentó Alejandra.

La intérprete de Eternamente bella, Yo te esperaba, y Hacer el amor con otro, dijo que esta sería la última vez que hablaría del tema y afirmó que ella sabe que su padre no abusó de su hija. Además, dijo que Frida está enferma.

“Yo hoy cierro este capítulo. Si esto va a llegar a la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto. Es muy triste estar involucrado en tanta mie***. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando”, dijo.