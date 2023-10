Esta es la adicción que trata de superar Adele y que considera “más difícil que dejar de fumar”

Durante su residencia en Las Vegas, la cantante británica Adele ha compartido bromas, experiencias y momentos íntimos con su público. Sin duda, la intérprete de Set Fire to the Rain ha dado una experiencia inolvidable a todos los asistentes de sus conciertos, por ello ha decidido ampliar las fechas hasta el próximo año.

“Estar en el escenario durante el último año de manera tan cercana y personal con una audiencia después de todos estos años ha sido una experiencia reconfortante, verdaderamente extraordinaria que nunca olvidaré”, escribió.

La cantante de Easy on me señaló que “todas las interacciones divertidas, conmovedoras, salvajes y desgarradoras que hemos tenido están guardadas en mi mente de por vida”. También agradeció todas las muestras de cariño, como las pulseras, los muñecos, las flores, las banderas y las videollamadas que ha compartido con su público.

Adele confiesa que dejó el alcohol

Durante el último concierto que ofreció Adele en Las Vegas habló acerca de los cambios que ha hecho en su vida, específicamente con la bebida. Explicó por qué decidió dejar el alcohol y la cafeína.

En un momento de su espectáculo, en el que acostumbra a compartir anécdotas o historias acerca de su música, la intérprete de Someone Like You recordó que cuando tenía 20 años era una gran bebedora y que estuvo “al borde del alcoholismo”. Sin embargo, ahora lleva un tiempo de abstinencia.

“Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido. Es decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años”, comentó cuando hablaba con una fanática que estaba en el público. Esta meta le ha costado mucho, según explicó, ya que “extraño mucho” el alcohol.

La autora de Love in The Dark, recordó que llegó a Las Vegas en el 2020, durante la pandemia del Covid-19, por lo que el confinamiento no fue el mejor escenario para que pudiera dejar el alcohol. “Creo que eran las once de la mañana y me había bebido cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo”, señaló.

En el 2021, Adele aseguró que había dejado de beber. En ese año vivió momentos difíciles, ya que falleció su padre, Mark Evans, luego de luchar contra el cáncer de intestino. También vivió el divorcio con Simon Konecki, padre de su hijo.

“Más difícil que dejar de fumar”

Adele también confesó que el alcohol no es la única bebida que ha dejado. Sino que en las últimas semanas decidió dejar de tomar café, lo cual, según ella, “fue más difícil que dejar el tabaco”.

Dejar esta dependencia le ocasionó síndrome de abstinencia. “Esta semana decidí dejar de tomar café y he tenido migraña toda la semana. Tuve un dolor de cabeza terrible durante dos días porque me lo corté. Mi cabeza estaba latiendo. Era como si hubiera un taladro dentro de mi cabeza. Era mucho. Fue más difícil que dejar de fumar, más difícil que cuando quieres dejar de beber”, señaló.

También confesó que tomó más de 20 cafés sin cafeína para engañar a su organismo.