Esta es la millonaria ganancia que ha tenido Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You”

A pesar de su clásico navideño Mariah Carey no pudo obtener el apodo “reina de la Navidad” luego de que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos denegara su solicitud. También fracasó en sus intentos de registrar la abreviatura “QOC” (siglas para Queen of Christmas, reina de la Navidad, en español) y “Princesa de la Navidad”.

Cuando hablamos de villancicos navideños, más allá de los clásicos, hay uno que resuena en nuestra memoria y que hemos escuchado en películas o programas especiales de la época. All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, es un himno de las fiestas de fin de año. Tanto es así que ha conseguido batir un récord.

Sin embargo, lo que sí ha tenido éxito es All I want for Christmas is you. La canción, que fue compuesta en 1994, suena en la televisión, centros comerciales, supermercados y es cantada por grandes y pequeños. Han sido tantas sus reproducciones desde años atrás, pero este 2022 se convirtió en la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify.

“¡Feliz Navidad a todos! No esperaba despertarme con esta increíble sorpresa”, escribió Carey en una publicación en Instagram en la que compartió que All I want for Christmas is you reunió un total de 21.270.000 reproducciones.

Con esta cifra le quita el récord a Adele, quien el 15 de octubre del 2021 llegó a las 19.700.000 reproducciones con Easy On Me.

¿Cuánto gana Mariah Carey con el clásico navideño?

El himno navideño fue compuesto por el músico Walter Afanasieff y Mariah Carey, por lo que ambos comparten las regalías de la canción. Según datos de Luminate citados por Billboard, All I want for Christmas is you ha generado millonarias ganancias a los compositores y a su sello discográfico.

El medio internacional indica que en el 2021 generó 1.747 millones de consumo de canciones en Estados Unidos, los cuales 48 mil fueron de descargas, 200 millones de servicio de transmisión, 52.5 millones de transmisiones de video y 24 millones de transmisiones programadas.

Dichas reproducciones y descargas en Estados Unidos habrían generado US$1 millón 360 mil dólares para Carey y Soni Music, según estimaciones de Billboard.

Además, con las reproducciones alrededor del mundo, All I want for Christmas is you habrá recaudado caso cuatro millones de dólares, mientras que sus regalías de publicación habrían generado Us$1,66 millones. En total, las ganancias habrían sido de US$6,16 millones en ingresos globales y regaláis editoriales.

De estos ingresos, US$1,55 millones de dólares serían las regalías de la artista, las cuales comparte con Afanasieff, y le otorgaría US$2,95 millones a Sony Music.