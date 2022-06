Esta es la razón por la que Johnny Depp no asistió al veredicto del juicio

El juicio se extendió a lo largo de mes y medio de sesiones en el juzgado de Fairfax (Virginia), la localidad donde tiene sus rotativas The Washington Post, el periódico donde se publicó el artículo que dio origen a todo el proceso. Depp presentó una demanda en la que pedía 50 millones de dólares de indemnización. Por su parte, Amber Heard contraatacó y presentó otra demanda en la que reclamaba 100 millones de dólares al actor, aunque su abogada admitió que esa cifra no era realista y que lo que querían era lanzar un mensaje.

El jurado empezó sus deliberaciones el pasado viernes 27 de mayo en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Al abandonar las sesiones, en especial los fines de semana, la jueza Penney Azcarate les advirtió que no podían hablar del caso con nadie, tampoco podían seguir las noticias, opiniones y comentarios en medios de comunicación.

El juicio, retransmitido en directo por numerosos medios generó una gran expectación. El público podía acudir a la sala donde se celebraban las vistas, pero solo había capacidad para unas 100 personas. Las colas fueron cada vez mayores y en la última semana de juicio mucha gente se quedaba a dormir en la puerta del juzgado para asegurarse su plaza.

Las sesiones han mostrado ante el mundo la intimidad de la pareja de estrellas de Hollywood en una relación envenenada. Las dos versiones de la misma historia presentadas al jurado eran completamente opuestas.

Al final el veredicto favoreció al actor Depp quien recibirá US$15 millones de la también actriz estadounidense y él deberá pagarle otros US$2 millones a ella.

El actor Johnny Depp, en redes sociales compartió un pronunciamiento en el que señaló que hace seis años su vida se detuvo, pero ahora retomará todo lo que había quedado detenido.

Pero no fue el único que se pronuncio en las redes, pues Amber Heard, lo hizo a través de Twitter, donde escribió: “la decepción que siento hoy va más allá. Me duele que la montaña de evidencia aún fuera suficiente... Estoy aún más decepcionada con lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, indicó.

Fuera del juzgado

Entre el público que acudía al exterior del juzgado, el apoyo a Johnny Depp era predominante. Algunos de sus seguidores se disfrazaban de piratas y hasta alpacas llevaban para que el actor las viera, por ser de sus animales favoritos. Pero, Amber Heard tuvo menos apoyo, ha sido abucheada en ocasiones y víctima de acoso en las redes sociales, con etiquetas humillantes y mensajes negativos constantes.

Este miércoles algo distinto pasó. El actor no se presentó a la sala y apenas unos minutos antes una fuente cercana a Depp comentó con medios internacionales que el artista no se presentaría debido a compromisos laborales, “el señor Depp no estará físicamente presente para el veredicto y lo verá desde Reino Unido”.