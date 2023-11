“Estamos absolutamente desolados y muy tristes”: El organizador de la gira de Taylor Swift en Brasil se disculpa tras la muerte de una fan

Una mujer brasileña de 23 años falleció por un golpe de calor antes del concierto que la cantante estadounidense ofreció el pasado viernes 17 de noviembre en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, en el marco de su gira mundial The Eras Tour.

“Reconocemos que podríamos haber tomado algunas acciones alternativas, adicionales a todas las otras que hicimos”, expresó el primer ejecutivo de T4F.

La muerte de la joven, una estudiante de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis, provocó la apertura de una investigación por parte del Gobierno brasileño, a través de la Secretaría de Protección al Consumidor.

Serafim Abreu, CEO da T4F (Time for Fun), se pronunciou depois da morte de Ana Clara Benevides, que passou mal no primeiro show da #TaylorSwift no Rio de Janeiro.

Ele disse que o calor extremo foi sem precedentes e admitiu que a organizadora poderia ter tomado outras ações. pic.twitter.com/NPfZgnh6Ia

— Splash UOL (@Splash_UOL) November 23, 2023