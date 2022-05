“Estamos devastados por la reciente oleada de delitos de odio”: BTS denuncia en la Casa Blanca el racismo contra asiáticos

Vestidos con trajes oscuros y corbatas a juego sobre camisas blancas, los siete reyes del K-pop llegaron a Washington con un mensaje serio.

Biden les invitó para hablar con ellos “de la inclusión y la representación” de las personas asiáticas y de los delitos racistas y la discriminación contra esa comunidad, según la Casa Blanca.

El racismo y la violencia contra los asiáticos han aumentado en Estados Unidos, en una tendencia que muchos atribuyen a las consecuencias de la pandemia de covid-19.

Donald Trump, el líder republicano predecesor de Biden, se refirió con frecuencia a la pandemia como “el virus de China”, país donde se detectó el primer brote en 2019, y se burló de este virus mortal calificándolo de “gripe kung”.

El incidente más grave se registró en la zona de la ciudad de Atlanta, donde un hombre mató a tiros a ocho personas en un salón de masajes. Seis de ellas eran mujeres asiáticas.

La Casa Blanca elogió a los miembros de BTS como “embajadores de la juventud que difunden un mensaje de esperanza y positividad en todo el mundo”.

