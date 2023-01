“Este reloj es para toda la vida”: el anuncio de Gerard Piqué que guarda relación con la nueva canción de Shakira con Bizarrap

Además, la canción se viralizó rápidamente en redes sociales por la letra, ya que los usuarios aseguraron que era dedicada la expareja de la cantante, Gerard Piqué, así como a la nueva pareja del futbolista Clara Chía Martí.

Una de las estrofas que llamó más la atención fue cuando shakira presuntamente se comparó con la nueva pareja de Gerard Piqué, y aseguró que mientras ella era un reloj Rolex, Clara Chía era un reloj de marca Cassio.

Ahora, esa estrofa de la canción ha vuelto a tomar relevancia debido a unas recientes declaraciones de Gerard Piqué.

En una transmisión en directo que el futbolista hizo con el popular streaming Ibai Llanos, en donde hablaban acerca de una competición de fútbol 7 que las dos celebridades fundaron en 2022 llamada King´s League, Piqué sorprendió a todos al anunciar a uno de los nuevos patrocinadores de la liga.

“Voy a dar un gran anuncio: Cassio nos ha dado relojes y además, la King´s League ha llegado a un acuerdo con los relojes Cassio“, dijo el futbolista ante la sorpresa de Ibai Llanos y otros presentes.

De forma inesperada, Gerard Piqué empieza a obsequiar algunos relojes Cassio a todos los presentes en la transmisión, incluido a Ibai Llanos.

En el video se muestra cómo todos los participantes de la King´s League empiezan a reírse por el hecho de que Piqué anunciara una marca de relojes que Shakira utilizó en la letra de su nueva canción.

“Este reloj es para toda la vida“, dice Gerard Piqué a sus compañeros.

Grande piqué oficialmente es aliado con Cassio, que cerebro. (confirmado en la Kings league) pic.twitter.com/AxsFIfZrCf — Anthony Keifer 🌐 (@anthony_keifer) January 13, 2023

En ese momento, Ibai Llanos le pregunta a Piqué: “¿Qué ha pasado? es que no me he enterado”.

Luego, los participantes le preguntar a Sergio “El Kun” Agüero si conocía las razones de por qué Cassio iba a ser patrocinador de la King´s League, a lo que responde tranquilamente: “Fue por la canción de Shakira”.

El anuncio de Gerard Piqué se viralizó rápidamente en redes sociales, y obtuvo opiniones divididas. Por un lado un grupo de usuarios aplaudió la acción de Piqué ante la indirecta de su expareja Shakira, mientras que otros lo criticaron y aseguraron que no soportó la nueva canción de la colombiana.