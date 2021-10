Estos fueron los mejores momentos de Kim Kardashian en Saturday Night Live

Sin embargo, la mayor de las Kardashian se burló de esas polémicas durante el programa. “Quiero decir, no he tenido un estreno de película en mucho tiempo”, dijo respecto al vídeo íntimo que fue filtrado en 2007 por su expareja Ray J.

También dejó claro que fue electa presentadora del programa para ser tomada en serio como persona y no como símbolo sexual. “Soy mucho más que una cara bonita, un buen cabello, un gran maquillaje, unos senos increíbles y un trasero perfecto… Básicamente, soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas mostraron a sus cirujanos plásticos”, agregó.

Kim Kardashian dijo que se siente orgullosa de que nadie pueda llamarle una “cazafortunas”. Debido a que ni sabe cómo se puede llegar a serlo, mejor le preguntó al novio de su madre, Corey. Refiriéndose al novio de Kris Jenner, Corey Gamble.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

Además, recordó cómo fue su padre, el fallecido abogado Robert Kardashian. Luego habló de cómo su madre eligió que el nombre de todas sus hijas comenzaran con K: Khloe, Kourtney, Kylie y Kendall. “No sé cómo vio venir a esa y no a Caitlyn”, en una referencia a su padrastro, Caitlyn Jenner, quien fue anteriormente Bruce Jenner.

“Sé que estamos divididos como país, pero me encantaría que Estados Unidos se uniera, por eso estoy aquí para anunciar que me postulo… solo bromeo. No me postulo para presidente. No podemos tener tres políticos fracasados en una familia”, bromeó.

Welcome to The People’s Kourt pic.twitter.com/yaG8is2kIX — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

Uno de los momentos más esperados fue cuando se refirió a su separación con Kayne West, después de que ella solicitara el divorcio luego de seis años de matrimonio. “He sido muy bendecida en esta vida y estoy agradecida… quiero decir, me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre afroamericano más rico de Estados Unidos, un genio legítimo y talentoso, que me dio cuatro hijos increíbles… cuando me divorcié de él, deben saber que fue por una sola cosa: su personalidad. Sé que suena malvado, pero la gente me sigue diciendo que la comedia proviene de la verdad”, dijo.

En algunos sketches del programa se hizo alusión a Kourtney Kardashian y a Blake Griffin, ex novio de Kendall Jenner. Su madre Kris Jenner y su hermana Khloe Kardashian también la acompañaron a Kim en el cierre del programa.